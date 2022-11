Vinícius Jr. na seleção brasileira: jogos, gols, convocações e mais informações

Vinícius Júnior tem se mantido frequentemente entre os convocados da seleção, e inclusive já foi titular na estreia do Brasil na Copa contra a Sérvia

Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, segue se destacando no futebol europeu e, por isso, tem se mantido frequentemente entre os convocados da seleção brasileira. Neste início de temporada, por exemplo, o atacante atuou em nove partidas do time espanhol, marcando cinco gols e dando três assistências no time de Carlo Ancelotti.

Aos 21 anos, Vini Jr., para muitos, é o principal jogador na atualidade da seleção brasileira e, ainda, do futebol na Europa.

Nos últimos amistosos do Brasil, Vinícius Júnior recebeu mais minutos em campo. Ele foi titular na vitória da seleção, por 1 a 0, contra o Japão, além de ter atuado mais 19 minutos contra a Coreia do Sul.

Quando marcou o seu primeiro gol pela seleção na goleada, por 4 a 0, sobre o Chile, no Maracanã, o atacante atuou como titular na partida e teve uma atuação de destaque.

A GOAL te mostra os números do atacante na seleção brasileira.

Jogos disputados

Até o momento, Vini Jr. disputou 14 partidas com a camisa da seleção brasileira, sendo sete partidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O atacante ainda disputou outros quatro jogos pela Copa América 2020, que aconteceu no Brasil.

Para completar, ele atuou em três outras partidas, em amistosos contra Peru, Coreia do Sul e Japão. Dos três jogos, Vinícius Júnior só iniciou a partida como titular contra a seleção japonesa, sendo substituído aos 63 minutos de jogo.

JOGO COMPETIÇÃO DATA Brasil 0 x 1 Peru Amistoso 11 de setembro de 2019 Brasil 3 x 0 Venezuela Copa América 13 de junho de 2021 Brasil 1 x 1 Equador Copa América 27 de junho de 2021 Brasil 1 x 0 Peru Copa América 5 de julho de 2021 Brasil 0 x 1 Argentina Copa América 10 de julho de 2021 Chile 0 x 1 Brasil Eliminatórias 2 de setembro de 2021 Venezuela 1 x 3 Brasil Eliminatórias 7 de outubro de 2021 Brasil 1 x 0 Colômbia Eliminatórias 11 de novembro de 2021 Argentina 0 x 0 Brasil Eliminatórias 16 de novembro de 2021 Equador 1 x 1 Brasil Eliminatórias 27 de janeiro de 2022 Brasil 4 x 0 Paraguai Eliminatórias 01 de fevereiro de 2022 Brasil 4 x0 Chile Eliminatórias 24 de março de 2022 Coreia do Sul 1 x 5 Brasil Amistoso 2 de junho de 2022 Japão 0 x 1 Brasil Amistoso 6 de junho de 2022

Gols e assistências

Em 14 partidas disputadas, o atacante do Real Madrid marcou uma vez com a camisa Amarelinha. O atleta começou cinco jogos como titular na seleção comandada por Tite.

Convocações de Vinícius Júnior na seleção brasileira



O atacante do Real Madrid, que ganhou destaque nesta temporada, acumula dez convocações diferentes na seleção brasileira.

Na primeira, o atacante tinha ainda 18 anos, e foi um dos escolhidos para substituir Neymar, que estava machucado. Apesar disso, Vini Jr. não atuou nos amistosos de preparação para a Copa América, em 2019, contra Panamá e Republica Tcheca.

O jogador ainda acumula participações nas seleções sub-17 e sub-15 da seleção brasileira, tendo marcado sete gols nesse período.