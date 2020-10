Neymar na seleção brasileira: jogos, gols e assistências

Atrás de Pelé e Ronaldo Fenômeno, Neymar já briga para ser o maior artilheiro da história da seleção brasileira

Grande craque brasileiro da geração, Neymar fez sua estreia pela seleção há dez anos, em 2010. E apesar de ainda não ter conquistado uma , o camisa 10 acumula números incríveis pelo e é a grande esperança dos torcedores para o tão sonhado hexacampeonato.

Nestes anos todos, Neymar teve grandes momentos com a seleção, com muitos gols decisivos, dribles e lances geniais, como na conquista da , em 2013. Contudo, o craque também já passou por momentos difíceis, principalmente por conta de lesões.

Em 2014, deixou a Copa do Mundo nas quartas de final, após sofrer forte entrada contra a . Em 2018, quase não se recuperou a tempo de disputar o mundial da , com nova fratura, desta vez no pé.

Agora, a seleção brasileira começa sua campanha nas eliminatórias para a Copa de 2022, no Qatar. E Neymar é o grande nome para comandar o Brasil rumo à mais uma conquista.

Confira os números do atacante com a camisa do Brasil:

Atualizado em 8 de outubro de 2020, às 12h50 (de Brasília)

JOGOS DISPUTADOS

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Desde sua estreia pela seleção brasileira, no 2 a 0 contra os , em 10 de agosto de 2010 - quando marcou um dos gols do jogo, de cabeça -, Neymar já disputou 101 partidas com a amarelinha, somando todas as competições.

O número o coloca em um seleto grupo de craques com mais de 100 jogos pelo Brasil. O líder da marca é Cafu, com 149 aparições.

GOLS

Foto: Getty Images

Somando todas aparições, Neymar já soma 61 gols com o Brasil, o que o deixa em terceiro lugar entre os maiores artilheiros da história da seleção.

O líder, para a surpresa de ninguém, é Pelé, com 77 gols, seguido por Ronaldo Fenômeno, com 62. Cabe destacar que esse é o número adotado pelos critérios da Fifa, já pelas contas da CBF, o Rei soma 95 gols com a seleção, e R9 67.

Com 28 anos, Neymar ainda tem tempo de sobra para tomar a liderança e se tornar o maior artilheiro da história do Brasil.

ASSISTÊNCIAS

Foto: Getty Images

Neymar deu 45 assistências com a camisa do Brasil. Ele é com folga o maior garçom da seleção canarinho neste século, seguido po Kaká, com 22.