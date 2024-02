Os maiores campeões do Superbowl: quem tem mais títulos no futebol americano da NFL

Pittsburgh Steelers e New England Patriots estão empatados como maiores campeões

O Super Bowl, considerado o prêmio máximo da NFL, é indiscutivelmente um dos títulos mais prestigiosos em todos os esportes. Com uma liga composta por 32 times, alcançar a vitória no Super Bowl é uma empreitada desafiadora para as equipes americanas. A competição culmina em um evento esportivo de magnitude global, onde a equipe vencedora não apenas garante seu lugar na história da NFL, mas também assegura um status de elite no mundo esportivo.

Na lista dos times mais bem-sucedidos da NFL, em termos de vitórias no Super Bowl, destacam-se o Pittsburgh Steelers e o New England Patriots, ambos detentores de impressionantes seis títulos cada - New England, ainda, com destaque para a liderança de Tom Brady, considerado o maior da história do esporte. OS Patriots alcançaram seu sexto triunfo em 2019, enquanto os Steelers, em 2011.

Esta relação de vencedores do Super Bowl abrange toda a história da National Football League, desde antes da fusão entre a American Football League, em 1970, quando os campeões das duas ligas se enfrentavam em um jogo decisivo. Abaixo, a GOAL destaca todos os times vencedores do Super Bowl.

