Guerrero volta a sentir o joelho e fica sem previsão de retorno aos gramados

O peruano não foi convocado pelo treinador Ricardo Gareca e está fora da Copa América

Fora da Copa América, o atacante peruano Paolo Guerrero irá se apresentar ao Internacional nesta segunda-feira. O jogador pediu para não ser convocado para defender a Seleção Peruana porque voltou a sentir um desconforto no joelho direito, o mesmo que rompeu o ligamento cruzado em agosto de 2020.

Após um longo período de recuperação, Guerrero voltou aos gramados este ano, durante o Campeonato Gaúcho e na primeira fase da Libertadores da América, atuando em cinco jogos, dois como titular e três entrando durante a partida.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após estes jogos, Guerrero acabou sentindo uma tendinite no joelho direito, o que segundo os médicos do Inter é normal acontecer após um longo período de recuperação.

Aparentemente recuperado da tendinite no joelho direito, o atacante chegou a ser convocado pelo técnico Ricardo Gareca para as duas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo, contra Colômbia e Equador.

Porém o desconforto no joelho direito voltou a incomodar Paolo Guerrero, que pediu para ser liberado da seleção. Chegou a ser especulado que Guerrero tivesse sofrido nova ruptura do ligamento cruzado, o que foi descartado pelo empresário Vinicius Prates, representante do atacante peruano.

“O Guerrero pediu para não ser convocado para a Copa América em virtude de um desconforto que sentiu no joelho. Não é nada grave, ele deve se reapresentar hoje no Inter. Inclusive queriam que ele jogasse com infiltração e ele não aceitou. O Guerrero disse que só volta quando estiver 100%”, disse Vinicius Prates, empresário de Guerrero, para a reportagem da Goal.

O departamento médico colorado deve divulgar nas próximas horas um boletim médico confirmando a atual situação clínica de Paolo Guerrero e o prazo de quando ele deverá retornar aos gramados.

Vale lembrar que no início da temporada, o peruano chegou a pedir a rescisão de seu contrato com o Internacional, alegando falta de respeito por parte do clube, mas retirou as acusações e chegou a um acordo para permanecer no Beira-Rio.