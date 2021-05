Internacional age com rigor e Guerrero decide cumprir contrato

Clube e jogador se manifestaram através das redes sociais, depois de uma rápida novela

Após reunião entre a direção do Internacional e o atacante Paolo Guerrero, ficou definido entre as partes que o jogador vai cumprir o seu contrato até dezembro de 2021, abrindo mão do pedido de rescisão de contrato.

Ficou acordado também que o atacante peruano e seu empresário Vinícius Prates irão retirar toda e qualquer manifestação de desrespeito e falta de ética por parte dos dirigentes do Internacional.

O acerto só aconteceu porque o empresário Vinícius Prates não conseguiu levar a proposta oficial do clube que, segundo o agente, havia demonstrado interesse em Paolo Guerrero.

Nos bastidores do Estádio Beira-Rio, toda a movimentação feita por Vinícius Prates, com o aval de Paolo Guerrero, não passou de uma tentativa frustrada de conseguir a rescisão sem pagar a multa de 2 milhões e quinhentos mil dólares. Os dirigentes do Inter sempre deixaram claro que para haver uma liberação era preciso ter uma proposta oficial de um clube interessado em contratar Paolo Guerrero. O que até agora não aconteceu.

"O Sport Club Internacional comunica que, após reunião com Paolo Guerrero e o seu representante, as partes chegaram a um entendimento e o jogador cumprirá seu contrato com o Clube. O atleta e seu procurador retiraram todo e qualquer afirmação de desrespeito e falta de ética por parte dos dirigentes e, neste sentido, todas as situações foram esclarecidas e atleta seguirá sua trajetória no Colorado. A direção expressa toda a sua confiança no profissional e conta com ele para busca dos objetivos na temporada. Guerrero também está focado em voltar o quanto antes aos gramados e ajudar os companheiros na busca de grandes resultados em 2021", manifestou o Inter, em comunicado oficial.