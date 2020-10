Onde assistir às Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo Qatar 2022?

A canarinho volta aos gramados disputando uma vaga no próximo mundial; veja como assistir

Após quase um ano parada, devido à pandemia do Covid-19, a seleção brasileira voltará aos gramados para disputar uma vaga na Copa do Mundo de 2022, no Qatar. As dez seleções filiadas à Conmebol irão retomar suas atividades logo para começarem a disputa das eliminatórias para o próximo mundial, disputando quatro vagas diretas e uma por repescagem.

Assim, fica o questionamento: onde podemos assistir aos jogos das eliminatórias da Conmebol? Com tantas mudanças nos direitos de transmissão, será que os duelos da seleção já tem casa definida? Confira as últimas definições:

Onde assistir às Eliminatórias sul-americanas para a Qatar 2022?

De momento, nem todos os jogos da seleção brasileira já tem transmissão garantida na televisão.

O que já está confirmado é que a TV Globo comprou os nove jogos do como mandante e irá transmití-los na TV aberta. O primeiro deles já está até sendo anunciado: o confronto diante da Bolívia, nesta sexta-feira (9), às 21h30 (de Brasília).

As nove partidas da seleção como visitante, entretanto, ainda não tem casa definida. Nada de lei do mandante: a razão para isso é a Conmebol, que ao invés de vender as partidas em bloco, agora permite que as federações nacionais negociem individualmente.

Também já está confirmado que a TV Globo chegou a um acordo com a para transmitir todos os nove jogos da Albiceleste em suas plataformas, incluindo aí o duelo entre Argentina x Brasil. Confira todas as partidas da canarinho que já tem transmissão garantida:

9/10/2020 - Brasil x (1ª rodada)

x (1ª rodada) 14/11/2020 - Brasil x (3ª rodada)

x (3ª rodada) a definir - Brasil x Argentina (6ª rodada)

x Argentina (6ª rodada) a definir - Brasil x (7ª rodada)

x (7ª rodada) 30/03/2021 - Brasil x (10ª rodada)

x (10ª rodada) 08/06/2021 - Brasil x (12ª rodada)

x (12ª rodada) 02/09/2021 - Brasil x (13ª rodada)

x (13ª rodada) 07/09/2021 - Argentina x Brasil (14ª rodada)

(14ª rodada) 12/10/2021 - Brasil x (16ª rodada)

x (16ª rodada) 11/11/2021 - Brasil x (17ª rodada)

Assim, oito confrontos da seleção não tem casa definida na TV brasileira (além de todos os jogos de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela como mandantes). Segundo informações da UOL Esporte, a Rede Globo ainda estaria interessada nessas partidas, mas esbarraria em alguns valores muito altos pedidos pelas federações nacionais.

Tanto a emissora dos Marinho quanto o SBT estariam disputando a transmissão desses jogos avulsos: já na segunda rodada, diante do Peru, teríamos um duelo "às escuras". Confira a lista das partidas da canarinho que ainda não tem transmissão: