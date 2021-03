Recuperado, Guerrero lembra drama de lesão e angústia de acompanhar Inter de longe

De fora de boa parte da campanha de 2020 do Colorado, peruano detalha momentos de sua recuperação e a torcida pelo time no Brasileirão

Foram 210 dias longe dos gramados, sem poder participar de uma partida de futebol, tanto pelo Inter quanto pela Seleção Peruana. O atacante Paolo Guerrero, que voltou a atuar no último domingo (14), na vitória por 4 a 2 diante do Ypiranga, pelo Campeonato Gaúcho, lembra com detalhes o dia 17 de agosto de 2020, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho direito na partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

”Quando estava acontecendo a jogada eu não tinha visto o zagueiro, o Luccas Claro, tentei antecipar a jogada e o cara chega muito forte e me machuca. No primeiro momento eu senti muita dor, senti que alguma coisa quebrou, mas eu nunca pensei que fosse o ligamento cruzado, achei que fosse menisco ou alguma coisa mais suave, não achei que tivesse rompido o ligamento”, disse o atacante nesta terça-feira (17).

Durante o período de recuperação, Guerrero viu o Inter trocar de técnico, com a saída do argentino Eduardo Coudet e a chegada de Abel Braga. Acompanhou do departamento médico o colorado ser eliminado da Copa do Brasil e Libertadores da América, e por muito pouco não comemorou o título de Campeão Brasileiro, o que acabou escapando na última rodada com o Flamengo, ex-time de Guerrero, levando o título.

”O mais difícil é ver os meus companheiros jogar, eu queria estar ali com eles, apoiando o time, na concentração, nos treinos e deixar de fazer isto te limita de muita coisa, ainda mais sem poder caminhar, correr, praticar esporte...eram momentos tristes quando eu via os jogos, eu queria estar ali, ajudando os meus companheiros, era muito difícil para mim”, destacou Guerrero.

Após passar pelo período mais complicado da carreira, o atacante Paolo Guerrero garante estar quase pronto para ser a referência e liderança do Internacional dentro de campo.

”Hoje, graças a Deus, voltei a jogar, é uma felicidade que não tem preço, e a agora tento o mais rápido possível voltar a o meu nível, sei que vai ser difícil porque foi uma lesão onde fiquei muito tempo parado, uma lesão que te deixa com muitos medos, mas eu vou perdendo este medo a cada dia e o que eu mais tento é voltar ao meu nível o mais rápido possível”, disse Paolo Guerrero.

O Internacional volta a jogar no próximo domingo (21), contra o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho. Será mais uma oportunidade para Paolo Guerrero recuperar o ritmo de jogo e se consolidar como um dos protagonistas do time para a temporada 2021.