Sancho, Garcia: por que jovens talentos do City não querem jogar com Guardiola?

Eric Garcia já anunciou que não quer renovar com o City, o que aconteceu com Sancho no passado e deve se repetir com outros jovens; Foden é a exceção

A atuação de Phil Foden contra o reforçou a importância das categorias de base no ambicioso projeto do . Porém, o que aconteceu com Sancho no passado, agora se repete com Eric Garcia. Os jovens não querem seguir na equipe de Guardiola, o que chama a atenção.

Na partida contra o Real, além de Foden, que foi titular, Taylor Harwood-Bellis, Tommy Doyle e Cole Palmer também estiveram no banco de reservas. Eric Garcia também teria sido titular, caso não tivesse revelado há poucos dias que não renovaria contrato com o City - um retorno ao Barcelona agora parece bem provável.

Jadon Sancho, que agora é alvo do Manchester United em um negócio que gira em torno de 120 milhões de euros, também passou por um processo semelhante. Assim, Foden, que é torcedor do City, parece ser uma exceção à regra.

Após ser elogiado por Guardiola diversas vezes, o inglês de 20 anos seguiu trabalhando com a missão de se tornar uma lenda no clube que ama. Agora, ele aos poucos vai se tornando um dos destaques da equipe e vai assegurando sua vaga como titular. Antes disso, Foden poderia ter saído por empréstimo ou de forma definitiva, mas preferiu ficar e lutar por seu lugar no time de Guardiola.

Foto: Getty Images

Sancho, que optou por um caminho diferente, certamente não se arrependeu de sua escolha. Ele acreditava que estava pronto para ser titular e não quis esperar sua chance no City, se transferindo ao por nove milhões de euros na época.

Brahim Díaz também queria mais minutos na equipe principal e decidiu deixar o City. Porém, escolheu o Real Madrid, onde praticamente ainda não jogou.

Agora, Garcia é mais uma jovem promessa que o City deve perder, e talvez seja a perda mais frustrante das três.

O espanhol deixou La Masia em 2017 para se juntar a Guardiola no City, após impressionar a comissão técnica. Com a lesão de Laporte e as más atuações de Otamendi e Stones, o zagueiro ganhou mais espaço na equipe, principalmente nesta temporada.

Foto: Getty Images

Desde o retorno do futebol na ele vinha sendo titular, mas perdeu a posição após decidir não renovar contrato, apesar de o City ainda manter alguma esperança em seguir com o jogador. Esse foi mais um duro golpe para os Citizens, que buscam formar cada vez mais jogadores que possam se destacar na equipe principal no futuro.

Mas a saída de Garcia abre espaço para outra jovem promessa, Tosin Adarabioyo, que teve uma passagem sólida por empréstimo do Rovers e agora retorna a Manchester.

No entanto, outros jovens do City, como Jayden Braaf, Charlie McNeill e Jamie Bynoe-Gittens também podem sair em breve, com , Dortmund e monitorando a situação dos jogadores.

É claro que a academia altamente conceituada do City está produzindo jogadores de qualidade. Mas colocá-los na equipe principal é o grande desafio de Guardiola e cia..