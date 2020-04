Eric Garcia: descoberto em Barcelona, lapidado no Manchester City

Zagueiro espanhol de 19 anos causou ótima impressão por sua qualidade e inteligência após estrear pelo time principal de Pep Guardiola

Jogar na defesa sob o comando de Pep Guardiola não é fácil. O próprio técnico do admitiu que exige muito de seus defensores. Suas equipes jogam fazendo marcação alta, muitas vezes no campo de seu oponente, expondo um espaço enorme entre a zaga e o goleiro, que pode ser aproveitado pelos atacantes adversários.

E não se trata apenas de defender. Eles também devem ser confortáveis ​​e criativos com a bola nos pés para iniciar e abastecer o ataque.

Já é difícil para jogadores experientes se acostumarem com o plano de jogo, sem mencionar os novatos, que aprendem a defender no nível mais alto, onde o menor erro pode ser punido. É por isso que a ascensão de Eric Garcia à equipe principal de Guardiola indica quanto potencial o jovem de 19 anos tem.

Esperto, frio e com boa capacidade de antecipar o perigo, Garcia tem todas as características que o comandante do City procura em um zagueiro. E ele tem uma vantagem ainda maior por ter sido educado no estilo Guardiola desde cedo, fazendo com que tenha um entendimento instintivo de como jogar no sistema do treinador.

Quando Garcia se apaixonou pelo futebol, Guardiola estava no comando da lendária equipe do , que venceu duas ligas dos campeões, três títulos de e dois troféus da Copa Del Rey.

O conhecimento do zagueiro foi ainda mais aprimorado durante o tempo em que passou em La Masia, a famosa academia de jovens de Barca, antes de sua transferência para o City, onde ele rapidamente chegou ao primeiro time para aprender com o próprio mestre.

"Os jogadores que mais me lembro de ter assistido enquanto crescia eram [Carles] Puyol, [Gerard] Piqué e [Javier] Mascherano, quando Pep estava lá", disse Garcia à Goal depois de ter sido nomeado na lista NxGn deste ano, como um dos melhores jogadores adolescentes do planeta. O título de melhor jovem deste ano foi dado a Rodrygo, do .

"Eu jogava pelo Barça quando tinha apenas 10 ou 12 anos. Esses foram os três defensores com quem mais aprendi assistindo".

Garcia teve seu talento descoberto ainda quando jovem, sendo apontado como um possível sucessor de Pique, com o ex-zagueiro do , de 33 anos de idade, agora caminhando para as últimas temporadas de sua carreira.

E existem semelhanças no jogo dos dois. Magro e com apenas 1,82m de altura, Garcia não pode contar com o vigor físico para lidar com atacantes adversários. Em vez disso, usa sua inteligência e atenção para lidar com o perigo, assim como Piqué faz no Camp Nou há mais de uma década.

Mas ele também é maduro e bem orientado fora de campo. E é por isso que o Barça ficou tão chateado quando viu o jovem sair no verão de 2017.

Garcia admite que foi difícil deixar o gigante espanhol, mas não se arrepende de sua decisão.

“Quando estava no Barça, tive a oferta de vir para cá [City], para começar jogando na categoria sub-18. Mas eles tinham um plano para o meu futuro. No final, eu poderia treinar com o primeiro time se tudo desse certo ”, afirmou.

“Foi uma decisão difícil para mim, porque deixei minha família, meus amigos. É um país diferente, um idioma diferente. Mas tudo está indo muito bem”.

“Tive sorte porque estava em Barcelona e jogávamos da mesma maneira. Então não senti uma grande diferença. Obviamente, quando [Pep] exige coisas diferentes, é mais ou menos igual”.

O desenvolvimento de Garcia em Manchester foi rápido. Em sua primeira temporada ele fez parte da equipe sub-18 do City, que foi derrotada justamente por seu antigo clube, nas semifinais da UEFA Youth League.

No verão seguinte, ele causou uma belíssima impressão durante a turnê de pré-temporada do City pelos , onde brilhou em jogos contra o e o de Munique. A estréia na primeira equipe ocorreu quatro semanas antes de seu aniversário de 18 anos, na vitória da , em City. Agora ele já acumula 14 aparições pelo equipe de Guardiola.

Embora ele pudesse ter aparecido mais se tivesse sido emprestado para outro clube, o treinador do City acredita que seus jovens jogadores com mais potencial, incluindo os estreantes Phil Foden, Taylor Harwood-Bellis e Tommy Doyle, aprenderão mais treinando com os jogadores profissionais da equipe.

Garcia, no entanto, admite que, quando se mudou para o primeiro time, não tinha certeza de que estava pronto para o desafio.

"Bem, no primeiro dia não", disse ele. “Foi diferente. Antes só assistia na TV e, em seguida, tive a sorte de treinar com eles. Foi um choque a primeira vez que vi Kevin [De Bruyne] ou Sergio [Aguero] ou David [Silva]”.

"São jogadores que eu assisto há muitos anos na TV, ganhando troféus. E agora estou treinando com eles. Eu tive muita sorte”.

“Todo dia é como um jogo, porque eles são amigos e provavelmente os melhores atacantes do mundo. Então, para mim, é algo incrível. Ainda sou jovem e sinto sorte. Treinar com eles é incrível”.

Guardiola continua pressionando seu jovem zagueiro, admitindo que ele "não foi um cara legal" quando colocado no lado esquerdo da zaga, nas vitórias na Premier League contra e , devido à sua imaturidade.

"Só preciso continuar treinando duro para mostrar ao treinador que, sempre que ele precisar de mim, estarei pronto", acrescentou Garcia. "Continuo aprendendo com eles, porque eles são os melhores jogadores com quem eu provavelmente poderia treinar".

O City deve reforçar sua defesa na próxima janela de transferências, após mais uma grave lesão de Aymeric Laporte expor a ausência de em substituto para o ex-capitão Vincent Kompany.

O surgimento de Garcia, no entanto, ajudou a diminuir a deficiência do setor defensivo da equipe. E o jovem espanhol deve desempenhar um papel mais significativo no futuro do City, independentemente de quem seja contratado.