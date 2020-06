Guardiola se derrete por Phil Foden, seu “diamante” no City

O garoto de 20 anos foi o grande destaque da vitória do clube inglês diante do Burnley e conta com o apoio integral de seu treinador

As palavras de Pep Guardiola deixam óbvia a confiança do treinador em Phil Foden, principal joia das categorias de base do Manchester City neste momento, que teve, talvez, seu melhor jogo com a camisa do clube na vitória por 5 a 0 diante do , nesta segunda-feira (22), no fechamento da 30ª rodada da Premier League.

"Foden será um jogador fundamental aqui no pela próxima década." declarou o catalão, em entrevista coletiva concedida após o duelo.

Na partida, o jovem de 20 anos marcou dois gols e participou da construção da jogada de outros dois tentos do City. Segundo o próprio jogador, foi sua melhor atuação nos profissionais do clube. O meia estreou no final de 2017, com apenas 17 anos, e já tem 64 jogos pela equipe inglesa.

Phil Foden é o futuro. — Fernando Campos (@FCamposoficial) June 22, 2020

E não é de hoje de Guardiola é fã declarado de Phil Foden. Em 2018, por exemplo, em uma das muitas atuações promissoras do garoto inglês, o treinador afirmou, categoricamente, sua confiança no potencial do atleta.

"A tem um diamante em suas mãos. Phil é fantástico. A qualidade que ele tem com a bola nos pés..." elogiou o técnico, que revelou uma geração histórica no comando de La Masia, base do . "É um talento incrível."

Ironicamente, um dos pedidos mais crônicos da torcida do Manchester City é, justamente, para que Guardiola utilize Foden mais vezes como titular. A tendência é que com a saída quase certa de David Silva no fim desta temporada, o garoto inglês ganhe oportunidades para fazer o papel que o espanhol desempenhou por muitos anos no clube inglês.

Foden já tá pronto pra ser titular absoluto do Manchester City, como joga minha promessa — AGÜERO MIL GRAU™ (@AgueroMilGrau) June 22, 2020

Enquanto o City vai caminhando para ser vice-campeão inglês, o treinador vai começando a mostrar caras que podem pintar mais vezes nos próximos anos: nestas duas partidas do pós-paralisação, tanto Phil Foden quanto o zagueiro Eric Garcia, ambos da base do clube, receberam oportunidades dentre os titulares.