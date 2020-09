Promessa do Man City despista sobre ida ao Barcelona: "Fico aqui mais um ano"

Eric García, revelado em La Masia, já avisou que não vai renovar com o Manchester City, mas pretende cumprir seu contrato até o final

Eric Garcia, jovem zagueiro revelado nas categorias de base do , já afirmou que não pretende renovar seu contrato com o Manchester City. Mas apesar de tudo apontar para um retorno do catalão ao Barça, o defensor afirmou que isso não vai acontecer neste momento, uma vez que ele tem mais um ano de contrato com os Citizens.

“Barça? Disse ao City que não ia renovar, mas ainda tenho mais uma temporada com eles e espero voltar à equipe", explicou o defensor de apenas 19 anos de idade em entrevista coletiva com a seleção da .

E se muitos acreditavam que Eric Garcia jogaria ao lado de Messi já na próxima temporada, isso pode realmente acontecer, mesmo que não seja no Barcelona. O Manchester City é o grande favorito para ficar com o seis vezes melhor do mundo, caso ele realmente deixe o clube culé.

"No City não falamos da vinda de Messi, mas todos gostariam de ter Messi na sua equipa", ressaltou Eric.

Nesta temporada, o zagueiro ganhou mais espaço com Pep Guardiola, principalmente pelos constantes problemas defensivos do , além das lesões de jogadores importantes, como Aymeric Laporte. E mesmo não pretendendo renovar com os Citizens, Eric afirmou que pretende seguir trabalhando forte para continuar evoluindo na equipe.

"O meu objetivo é treinar e jogar o máximo possível para mostrar aqui (Espanha) e em Manchester que o treinador pode contar comigo".

Sobre o futuro o jovem preferiu despistar e não deu dicas do que pode fazer após o término de seu contrato com o City.

"O que vem a seguir é algo que não sei, não posso controlar. Eu me concentro no que posso controlar", explicou o zagueiro.

Mesmo sem falar sobre o futuro neste momento, a volta de Eric Garcia ao Barcelona é especulada há algum tempo. E principalmente agora que o clube culé pretende iniciar uma reconstrução em sua equipe, com a possível saída de alguns medalhões, contar com um jovem talento será de grande importância para o futuro da equipe.