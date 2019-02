Guardiola: saldo de gols pode decidir Premier League

O técnico do Manchester City destacou a alta competitividade na disputa pelo título

O Manchester City entra em campo às 17h45 desta quarta-feira para enfrentar o Everton, e uma vitória deixaria os comandados de Pep Guardiola na liderança da Premier League com um jogo de vantagem em relação ao Liverpool – que entra em campo apenas no sábado (09).

A equipe do Etihad Stadium tomaria o lugar dos Reds por causa do saldo de gols maior, em caso de um triunfo sobre o Everton. Curiosidade ou não, o técnico Pep Guardiola – que vê até mesmo o Manchester United como candidato – acredita que o título inglês poderá ser decidido pela diferença de gols no final desta temporada.

“A primeira mensagem é para vencer o jogo, e a segunda é: se puder marcar o gol, faça, e se puder evitar sofrer um, faça. Porque talvez o título da Premier League seja decidido pelo saldo de gols”, afirmou o catalão.

“Embora eu não diga para os rapazes que precisamos ganhar de 25 a 0, coisa que eu nunca falo, primeiro é preciso vencer o jogo e depois buscar fazer os gols, porque pode acontecer”.