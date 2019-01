Guardiola ignora Real Madrid e aponta Barcelona, Bayern e Juventus como os melhores times da década

Técnico do Manchester City entende que a "consistência" das três equipes é o que as destaca dos outros gigantes europeus

Pep Guardiola é uma pessoa sempre de opiniões fortes e diretas. Uma prova disso é que ele entende que o Real Madrid não está entre os três melhores times da última década, mesmo tendo conquistado quatro Champions League no período. Para ele, Barcelona, Bayern de Munique (dois times treinados por ele) e Juventus são as melhores equipes dos últimos 10 anos no futebol europeu.

"Eu disse muitas vezes: quais são os melhores times da última década? Juventus, Bayern de Munique e Barcelona. São os três melhores times na Europa. Por que? Porque todas as temporadas eles ganham a liga, toda temporada eles ganham as copas, todas as temporadas eles estão lá, porque eles são os melhores", avaliou Guardiola.

Ele continuou sua explicação deixando muito claro que para ele a melhor equipe é aquela que apresenta a maior consistência de vitórias possível.

"Quando disse que Bayern de Munique, Juventus e Barcelona são os melhores, é porque não importa o que acontece, eles tentam de novo. Isso é o mais difícil. Ganhar um título, dois títulos, isso pode acontecer. Mas essa consistência de a cada três dias, por 11 meses, durante 10 anos, isso é o que eu respeito e admiro muito. Isso é o meu sonho. Todo jogo e competição a gente tenta fazer isso. E até agora nós conseguimos", explicou o treinador de 48 anos.

O Manchester City está vivo em todos os campeonatos que disputa nessa temporada. Está em segundo lugar na Premier League, está na final da Carabao Cup (Copa da Liga) contra o Chelsea, classificado para a quinta fase da FA Cup (Copa da Inglaterra) e está nas oitavas de final da Champions League.

(Fotos: Getty Images)

Quando perguntado sobre a possibilidade do City conquistar os quatro troféus, Guardiola respondeu em tom bem humorado.

"Eu sei que vocês [jornalistas] são muito generosos e eu agradeço muito, caras. Mas toda vez que vocês fazem esse comentário, a gente perde a competição. Eu acho que vocês me provocam dessa forma. O importante agora é que já é o fim de janeiro e nós ainda estamos lá. Para os grandes clubes, essa é a diferença", falou Pep.

O Manchester City visita o Newcastle United nessa terça-feira (29), às 18h (de Brasília), no St James' Park, pela 24ª rodada da Premier League.