Guardiola: Estou muito insatisfeito com Bernardo Silva... e essa foi a melhor decisão que tomei

O espanhol Pep Guardiola, técnico do Manchester City, destacou a importância do confronto contra o Chelsea, marcado para o próximo domingo, no estádio de Stamford Bridge, pela 32ª rodada da Premier League.

O Manchester City ocupa a segunda posição na tabela, nove pontos atrás do Arsenal, com um jogo a menos. Além disso, o Arsenal ainda tem pela frente um confronto difícil no Estádio da União, que pode desempenhar um papel decisivo na definição do campeão da liga nesta temporada.

Guardiola disse na coletiva de imprensa pré-jogo: “Precisamos conquistar muitos pontos para manter nossas chances de conquistar o título da Premier League. Tenho muitos cartões amarelos, e isso reflete o entusiasmo com que jogamos”.

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O técnico do Manchester City acrescentou: “Precisamos urgentemente somar pontos. Não temos sido muito consistentes nesta temporada e desperdiçamos pontos que deveríamos ter conquistado; por isso, agora estamos em uma situação que não nos permite desperdiçar mais.”

Sobre o quadro de lesões, ele explicou: “Rubén Díaz está melhorando, mas não estará disponível para o jogo de domingo contra o Chelsea, enquanto John Stones fará treinos parciais hoje. Já Javi Ercil está melhorando, mas ainda está longe de estar totalmente pronto para voltar”.

Quanto a Bernardo Silva, Guardiola disse: “Estou muito chateado com o Bernardo, porque eu disse a ele há um mês: quando você tomar sua decisão sobre o seu futuro, eu devo ser o primeiro a saber, mas ele não me contou nada até agora. Eu disse a ele, brincando: me conte, eu mereço saber, mas ele não contou, então não sei o que está acontecendo”.

E continuou elogiando-o: “Ele é um jogador excelente em todos os aspectos. Participou de um grande número de partidas porque trabalhamos juntos por nove anos, não sofreu muitas lesões e não faltou muitas vezes. Jogou em várias posições, tem grande inteligência e capacidade de ler cada momento da partida e o que ela exige. Por isso joga constantemente, porque sempre nos dá confiança”.

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Guardiola afirmou: “A melhor decisão que tomei nesta temporada foi dar a ele a braçadeira de capitão. Bernardo não é o mais alto, nem o que mais marca gols ou cria jogadas, mas, como técnico, eu o valorizo muito, porque ele está sempre presente com sua personalidade natural, sem medo. Ele foi uma excelente aquisição para a equipe, e espero que ele termine sua carreira aqui”.

E acrescentou: “Para mim, liderança é simples: colocar o interesse da equipe em primeiro lugar. Às vezes ouvimos declarações como ‘o interesse da pátria em primeiro lugar’, mas, na verdade, isso nem sempre é cumprido. Já Bernardo coloca o interesse do Manchester City acima de qualquer outra consideração.”

Ele também observou: “É o sonho de qualquer treinador ter um jogador capaz de atuar em todas as posições, exceto na de goleiro. Isso reflete sua inteligência tática. Ele jogou como ponta na temporada do triplo, que foi a mais importante da nossa trajetória.”

Guardiola concluiu suas declarações dizendo: “Ele pode jogar no meio-campo ofensivo, mas não é um jogador que marque muitos gols ou ataque os espaços atrás da defesa. No entanto, é extremamente inteligente na leitura do ritmo da partida e participa ativamente em todas as fases do jogo. Talvez com o avanço da idade o estilo do jogador mude, mas Bernardo possui uma consciência tática excepcional, e essa é uma qualidade que poucos possuem.”