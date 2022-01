Guarani x São Paulo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O São Paulo enfrenta o Guarani nesta quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x São Paulo DATA Quinta-feira, 28 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

💻 Saiba mais sobre a nossa manhã de treinamento no CT da Barra Funda > https://t.co/34xF4iBgUw #SPFC92Anos#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/MX3SkiehCw — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 25, 2022

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o duelo desta quinta-feira, no Brinco de Ouro. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual campeão paulista, o São Paulo estreia na temporada 2022 defedendendo o título.

Para o confronto no Brinco de Ouro, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Arboleda, defendendo a seleção do Equador, Igor Gomes e Talles Costa, com Covid-19.

Do outro lado, o Guarani também estreia na temporada depois de vencer o amistoso contra o Desportivo Brasil por 3 a 2.

Provável escalação do Guarani: a definir.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo (Welington); Rodrigo Nestor, Patrick, Nikão e Gabriel Sara; Rigoni e Calleri

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 2 Guarani Série B 28 de novembro de 2021 Guarani 3 x 2 Desportivo Brasil Amistoso 21 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Guarani Paulistão 31 de janeiro de 2022 20h (de Brasília) Mirassol x Guarani Paulistão 3 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 1 Juventude Brasileirão 6 de dezembro de 2021 América-MG 2 x 0 São Paulo Brasileirão 10 de dezembro de 2021

Próximas partidas