Guarani x Red Bull Bragantino ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e RB Bragantino se enfrentam na tarde deste s[abado (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere e da TNT, na TV fechada, e da HBO Max e Paulistão Play, no streaming.

O Guarani chega para o confronto tentando se recuperar após duas derrotas seguidas para Corinthians e Botafogo-SP. O Bugre ocupa a última colocação do Grupo B, com quatro pontos conquistados.

Já o Red Bull Bragantino ocupa a segunda colocação do Grupo A, com sete pontos conquistados, e chega para o duelo tentando se recuperar após a derrota para o Santo André na última rodada.

Prováveis escalações

Escalação do provável Guarani: Kozlinski; Mateus, Lucão, Castan, Jamerson; Rios, Vilela, Santos; Bruninho, Michel e Careca..

Escalação do provável Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Aderlan, Realpe e Luan Cândido; Jadsom Silva, Raul e Matheus Fernandes; Artur, Bruninho e Alerrandro..

Desfalques

Guarani

Giovanni Augusto, Bruno José e Derek, lesionados, estão fora.

Red Bull Bragantino

Léo Ortiz, Helinho, Kawê, Eric Ramires, Lucas Evangelista e Talisson estão lesionados

Quando é?