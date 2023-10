Guarani x Vila Nova: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Campinas, Guarani e Vila Nova entram em campo na noite deste sábado (7), no Brinco de Ouro, a partir das 18h (de Brasília), pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vivendo um grande momento, o Guarani entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-4. O Bugre está na quarta posição, com 53 pontos, e terá o apoio de sua torcida.

Do outro lado, o Vila Nova empatou na rodada passada e caiu para o nono lugar, com 47 pontos. A equipe goiana ainda sonha com o acesso e sabe que precisa vencer para continuar perto do grupo.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Guarani: Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho; Bruno José, Derek e João Victor.

Vila Nova: Denis Júnior, Léo Duarte, Rafael Donato, Gustavo Henrique e Rodrigo Gelado; Lourenço, Ralf e Gustavo Maia; Juan Christian, Guilherme Parede e Caio Dantas.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?