Guaraní-PAR x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (26), pelas oitavas de final da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na internet

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o visita o Guaraní nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. A partida será transmitida ao vivo no Facebook Watch, na internet. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

JOGO Guaraní-PAR x Grêmio DATA Quinta-feira, 26 de novembro de 2020 LOCAL Defensores del Chaco - Assunção, PAR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Foto: Divulgação Grêmio

A partida será transmitida ao vivo no Facebook Watch, na internet. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Há 12 jogo sem saber o que é perder, o Grêmio viaja até o para encarar o Guaraní em busca de um bom resultado para chegar com mais tranquilidade no duelo de volta na Arena.

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com o zagueiro Kannemann, suspenso. Desta forma, David Braz formará parceria com Pedro Geromel.

Já o Guaraní encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo B, com 13 pontos, e atrás do .

Raul Bombadilla e Guillermo Benítez, lesionados, ainda são tratados como dúvidas. Fábian Fernandez e Ángel Benítez podem iniciar entre os titulares.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Pedro Geromel, David Braz e Diogo Barbosa (Cortez); Matheus Henrique e Darlan (Lucas Silva); Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Provável escalação do : Servio; Ramirez, ña, Garcia e Guillermo Benítez (Ángel Benítez); Rodney Redes, Jorge Morel, Rodrigo Fernandez e José Florentin; Batista Merlini e Raul Bombadilla (Fabián Fernandez).

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

O Grêmio encerrou a primeira fase de grupos na liderança do grupo E, com 11 pontos, e aproveitamento de 61,1% (três vitórias, dois empates e uma derrota).

JOGOS DO GRÊMIO NA LIBERTADORES

América de Cali 0 x 2 Grêmio - 3 de março de 2020

Grêmio 0 x 0 - 12 de março de 2020

2 x 0 Grêmio - 16 de setembro de 2020

Internacional 0 x 1 Grêmio - 23 de setembro de 2020

Grêmio 2 x 0 Universidad Católica - 29 de setembro de 2020

Grêmio 1 x 1 América de Cali - 22 de outubro de 2020

JOGOS DO GUARANÍ-PAR NA LIBERTADORES

Guaraní-PAR 2 x -0 Bolívar - 4 de março de 2020

Palmeiras 3 x 1 Guaraní-PAR - 10 de março de 2020

Guaraní-PAR 4 x 1 - 17 de setembro de 2020

Guaraní-PAR 0 x 0 Palmeiras - 23 de setembro de 2020

Tigre 1 x 3 Guaraní-PAR - 1 de outubro de 2020

Bolívar 2 x 3 Guaraní-PAR - 21 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO GRÊMIO NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

O Internacional participa pela 20ª vez da em 2020. Em 199 jogos, a equipe acumula 104 vitórias, 42 empates e 53 derrotas, com 301 gols marcados, e 177 tentos sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Semi 55,56% 2018 Semi 72,22% 2017 Campeão 76,19% 2016 Oitavas de final 45,83% 2014 Oitavas de final 70,83%% 2013 Oitavas de final 46,67% 2011 Oitavas de final 46,67% 2009 Semi 69,44% 2007 Vice 45,24% 2003 Quartas de final 56,67% 2002 Semi 69,44% 1998 Quartas de final 56,67% 1997 Quartas de final 60% 1996 Semi 55,56% 1995 Campeão 66,67% 1990 Fase de grupos 41,67% 1984 Vice 57,14% 1983 Campeão 79,17% 1982 Fase de grupos 41,67%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 Cuiabá Copa do 18 de novembro de 2020 0 x 0 Grêmio Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Campeonato Brasileiro 30 de novembro de 2020 18h (de Brasília) Grêmio x Guarani Copa Libertadores 3 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília)

GUARANÍ-PAR

JOGO CAMPEONATO DATA Guaraní 2 x 1 16 de novembro de 2020 12 de Octubre 1 x 0 Guaraní Campeonato Paraguaio 21 de novembro de 2020

