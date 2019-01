Guangzhou Evergrande sinaliza com oferta de 50 milhões de euros por Malcom

Contratado pelo Barcelona em agosto de 2018, jovem atacante foi sugerido aos chineses pelo empresário André Cury

O Guangzhou Evergrande decidiu dar o passo seguinte para viabilizar a contratação de Malcom. O Blog Ora Bolas apurou que o clube chinês avisou ao Barcelona que está disposto a oficializar uma oferta de 50 milhões de euros (R$ 216 milhões) pelo jovem atacante. O valor da proposta ainda pode aumentar de forma significativa tendo em conta as eventuais comissões do acordo.

Conforme o nosso blog revelou com exclusividade no último dia 6 de dezembro, o nome do ex-corintiano foi colocado na mesa dos chineses pelo empresário André Cury, representante do Barça na América Sul, que, aliás, também indicou o palmeirense Dudu. O treinador italiano Fabio Cannavaro aprovou a dupla, contando antes como uma opinião dos brasileiros do elenco, entre eles o volante Paulinho.

Malcom, que custou 41 milhões de euros ao clube catalão em agosto de 2018, é visto hoje como o alvo ideal para suprir a possível saída de Alan, que está em negociação com o Galatasaray, da Turquia. Além disso, Ricardo Goulart é outro jogador de ataque que vive a expectativa de ser negociado agora em janeiro.

Desde que trocou o Bordeaux pelo futebol espanhol, o atacante de 21 anos fez apenas nove jogos oficias e marcou dois gols. Atualmente, está em fase final de recuperação de uma pequena lesão no tornozelo direito.