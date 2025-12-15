+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa do Rei
Bruna Lima

Guadalajara x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Rei 2025/26

Equipes se enfrentam pela segunda rodada da competição; veja os detalhes

Guadalajara e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, 16 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Pedro Escartín, em Guadalajara, pela segunda rodada d 2025/26.

Acompanhe aqui o tempo real da partida entre Guardalajara x Barcelona

O Guadalajara chega para o confronto vivendo um momento delicado na temporada. A equipe comandada por Pere Martí vem de derrota por 3 a 1 para o Real Madrid B em sua competição doméstica, resultado que manteve o time na 17ª colocação, com 17 pontos somados em 16 partidas. Apesar das dificuldades recentes, o clube faz história ao alcançar pela primeira vez a terceira rodada da Copa do Rei, após eliminar Cacereño e Ceuta nas fases anteriores. Em um cenário de crescimento recente — o time disputava a quinta divisão em 2021/22 e hoje está na terceira —, encarar o atual campeão da Copa do Rei representa um dos maiores desafios de sua trajetória, além da chance de protagonizar um resultado histórico diante de sua torcida.

Já o Barcelona entra em campo determinado a evitar qualquer surpresa e seguir firme na defesa do título. Atual campeão da Copa do Rei e maior vencedor do torneio, com 32 conquistas, o time catalão trata a competição com máxima seriedade, mesmo diante de um adversário de divisão inferior. A equipe de Hansi Flick chega com o peso do favoritismo e também com a responsabilidade de honrar sua tradição no torneio, que historicamente tem sido um dos mais favoráveis ao clube. A tendência é de escalação alternativa, mas ainda assim competitiva, com nomes experientes misturados a jovens, mantendo o padrão de exigência que marca a trajetória recente do Barcelona na Copa do Rei.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢

Onde assistir a Guadalajara x Barcelona

A responsabilidade da transmissão de Guadalajara x barcelona fica por conta do Disney+, serviço de streaming do Grupo Disney alinhado aos canais ESPN que apresenta os jogos das principais ligas europeias.

Copa do Rei
Horário de Guadalajara x Barcelona

A partida será disputada às 17h (horário de Brasília) desta terça-feira, 16 de dezembro, no Estádio Pedro Escartín, em Guadalajara.

Últimas notícias e prováveis escalações

Guadalajara

O Guadalajara não tem problemas novos para a partida e chega com força máxima à disposição. A comissão técnica não lida com suspensões nem com baixas por lesão, o que permite manter a base utilizada nas rodadas recentes. No setor ofensivo, Pablo Muñoz surge como uma das principais referências, com três gols e duas assistências na temporada, enquanto Alejandro Cañizo também deve aparecer entre os titulares. 

Provável escalação: Vicente; Mayo, Ablanque, Rodriguez, Casado; Rojo, Calvo; Diaz, Ramirez, Munoz; Canizo

Barcelona

Do lado do Barcelona, Hansi Flick terá de lidar com algumas ausências importantes. Ronald Araújo segue fora por questões pessoais, enquanto Gavi se recupera de problema no joelho e Dani Olmo trata uma lesão no ombro. Em compensação, Wojciech Szczesny está recuperado de uma doença que o tirou do último jogo e deve ser o titular no gol. A expectativa é de mudanças em todos os setores, com chances para jogadores como Andreas Christensen, Marc Casadó, Marc Bernal e Roony Bardghji, além da possível presença de Robert Lewandowski no comando do ataque, após ter sido poupado na partida anterior.

Provável escalação: Szczesny; E Garcia, Cubarsi, Christensen, Jofre; Casado, Bernal; Bardghji, Fermin, Dro; Lewandowski

Momento das equipes

GUA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

