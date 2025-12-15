Raphinha chama a responsabilidade, e Newcastle vacila: os vencedores e os perdedores do final de semana na Europa

Arne Slot admitiu que o Liverpool se beneficiou de “um pouco de sorte” na vitória por 2 a 0 sobre o Brighton no sábado, mas avaliou que a equipe merecia isso diante das “lesões e de outras coisas” com as quais teve de lidar nas últimas semanas. Uma dessas “outras coisas” foi, obviamente, a notável tentativa de Mohamed Salah de minar a autoridade do holandês após o empate em 3 a 3 com o Leeds United, no sábado anterior.

Uma demonstração tão chocante de insubordinação provavelmente teria provocado uma guerra civil sob um treinador mais explosivo, mas Slot é extremamente sereno. O holandês merece enorme crédito por ter seguido a vitória suada sobre a Inter de Milão, na Champions League, com um triunfo que elevou a moral contra o Brighton. Nessa partida, ele mostrou grandeza não apenas ao reintegrar Salah à equipe, como também ao acioná-lo após a infeliz lesão de Joe Gomez ainda no primeiro tempo.

O egípcio, inclusive, deu a assistência para o segundo e decisivo gol de Hugo Ekitike, antes de se despedir dos quatro cantos de Anfield e embarcar para o Marrocos, onde se juntará à seleção para a disputa da Copa Africanas de Nações. Ainda não está claro se o ponta retornará a Merseyside após o fim do torneio, já que foi difícil levar ao pé da letra a afirmação de Slot de que não há mais nenhum problema a resolver com seu principal jogador. Ainda assim, o treinador foi inegavelmente bem-sucedido ao aliviar consideravelmente a tensão da situação — mesmo que apenas por algumas semanas…