Raphinha chama a responsabilidade, e Newcastle vacila: os vencedores e os perdedores do final de semana na Europa

As coisas estão realmente esquentando na briga pelo título antes do Natal nas principais ligas da Europa. A Inter de Milão retomou a liderança da Serie A, o Lens surpreende ao liderar a Ligue 1, e o Barcelona segue pressionando o Real Madrid de Xabi Alonso. Na Alemanha, porém, tudo indica que ninguém é realmente capaz de destronar o Bayern. Já na Premier League, o líder Arsenal parece mais nervoso a cada semana que passa.

Então, quem foram os grandes vencedores e perdedores do último fim de semana de jogos pela Europa? A GOAL passa por todos os principais assuntos a seguir, incluindo uma enorme “zebra” na copa em Glasgow e mais episódios de agitação entre torcedores em Florença…

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Arne Slot

    Arne Slot admitiu que o Liverpool se beneficiou de “um pouco de sorte” na vitória por 2 a 0 sobre o Brighton no sábado, mas avaliou que a equipe merecia isso diante das “lesões e de outras coisas” com as quais teve de lidar nas últimas semanas. Uma dessas “outras coisas” foi, obviamente, a notável tentativa de Mohamed Salah de minar a autoridade do holandês após o empate em 3 a 3 com o Leeds United, no sábado anterior.

    Uma demonstração tão chocante de insubordinação provavelmente teria provocado uma guerra civil sob um treinador mais explosivo, mas Slot é extremamente sereno. O holandês merece enorme crédito por ter seguido a vitória suada sobre a Inter de Milão, na Champions League, com um triunfo que elevou a moral contra o Brighton. Nessa partida, ele mostrou grandeza não apenas ao reintegrar Salah à equipe, como também ao acioná-lo após a infeliz lesão de Joe Gomez ainda no primeiro tempo.

    O egípcio, inclusive, deu a assistência para o segundo e decisivo gol de Hugo Ekitike, antes de se despedir dos quatro cantos de Anfield e embarcar para o Marrocos, onde se juntará à seleção para a disputa da Copa Africanas de Nações. Ainda não está claro se o ponta retornará a Merseyside após o fim do torneio, já que foi difícil levar ao pé da letra a afirmação de Slot de que não há mais nenhum problema a resolver com seu principal jogador. Ainda assim, o treinador foi inegavelmente bem-sucedido ao aliviar consideravelmente a tensão da situação — mesmo que apenas por algumas semanas…

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: nervos dos torcedores do Arsenal

    Há pouco mais de um mês, se falava no Arsenal como o grande dominador da Premier League nesta temporada. A equipe vinha de cinco vitórias consecutivas, enquanto o atual campeão Liverpool entrava em queda livre e o Manchester City sofria com uma alarmante fragilidade defensiva.

    Desde então, porém, o Arsenal perdeu pontos em três ocasiões após a confortável vitória por 2 a 0 sobre o Burnley, no início de novembro, e poderia muito bem ter tropeçado novamente no sábado, depois de uma atuação péssima contra o Wolverhampton no Emirates Stadium. Os donos da casa precisaram contar com dois gols contra para superar o lanterna do campeonato.

    É claro que é improvável que o time de Mikel Arteta volte a jogar tão mal em muitos outros compromissos nesta temporada, e vencer jogando mal é, sem dúvida, uma característica dos campeões. Ainda assim, o triunfo extremamente fortuito sobre o Wolves deixou claro, de forma dolorosa, para a torcida do Arsenal — que espera há tanto tempo — que não haverá muitos jogos tranquilos. Não para uma equipe desesperada por conquistar o título após três vice-campeonatos consecutivos.

    Os Gunners seguem como favoritos para enfim encerrar o jejum de grandes troféus nesta temporada, mas, com o Manchester City em recuperação, o caminho promete ser longo e cheio de nervosismo.

  • Sunderland v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Newcastle

    Há pouco menos de dois anos, os jogadores do Newcastle comemoraram uma vitória por 3 a 0 sobre o Sunderland, no Stadium of Light, com uma foto da equipe em frente à própria torcida. No domingo, porém, foi a vez dos Black Cats celebrarem, após uma vitória merecida por 1 a 0 sobre seus rivais mais odiados.

    Atacante do Newcastle, Nick Woltemade acabou decidindo o Tyne-Wear derby a favor do time da casa ao desviar, de forma acidental, para o próprio gol um cruzamento de Nordi Mukiele, pouco depois do intervalo. Ainda assim, seria injusto responsabilizar o alemão diante do que foi uma atuação terrível da equipe de Eddie Howe. Não por acaso, Bruno Guimarães admitiu, após a primeira derrota do Newcastle para o Sunderland na elite inglesa desde 2016: “A mensagem no vestiário era: ‘Façam isso pelos torcedores’, e não fizemos."

    “É muito constrangedor para mim e frustrante, porque sabemos que temos um time melhor do que eles. Isso é claro para mim. Mas não atuamos como um time melhor — e isso me deixa com raiva.” E com razão, já que o suposto “melhor time” do Newcastle agora aparece quatro pontos e cinco posições atrás do Sunderland, que ocupa o sétimo lugar na tabela da Premier League.

  • West Ham United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Morgan Rogers

    Cole Palmer voltou a balançar as redes pelo Chelsea, Phil Foden manteve a boa fase na vitória do Manchester City sobre o Crystal Palace, enquanto Jude Bellingham deu uma assistência na vitória crucial do Real Madrid sobre o Alavés. No entanto, a atuação mais impressionante de um meia ofensivo inglês no fim de semana foi a de Morgan Rogers, que mais uma vez mostrou por que é o camisa 10 preferido de Thomas Tuchel ao marcar dois gols na virada do Aston Villa por 3 a 2 sobre o West Ham, no London Stadium.

    A equipe de Unai Emery agora soma nove vitórias consecutivas em todas as competições e ocupa a terceira colocação da Premier League, apenas três pontos atrás do líder Arsenal, o que faz com que falar em briga pelo título já não soe tão irreal. Com Rogers em forma tão espetacular — oito participações em gols em 16 jogos — tudo parece possível para o Villa.

    “Tenho marcado bastante ultimamente”, disse o jogador de 23 anos ao programa Match of the Day. “Quero fazer o máximo de gols possível e ajudar o time. No momento, estamos vivendo uma grande fase, então vamos ver até onde isso pode nos levar.”

  • RaphinhaGetty Images

    VENCEDOR: Raphinha

    Foi um fim de semana de aniversário e tanto para Raphinha. No domingo, ele completou 29 anos, e sua esposa, Natalia Rodrigues, o surpreendeu com uma nova camper van — possuir um motorhome era, ao que tudo indica, um sonho de vida do brasileiro. Raphinha também já vinha comemorando no dia anterior, ao alcançar a marca de 60 gols pelo Barcelona, balançando as redes duas vezes na vitória dos catalães por 2 a 0 sobre o Osasuna, no Camp Nou.

    O resultado marcou a sétima vitória consecutiva do time de Hansi Flick em LaLiga, e o treinador fez questão de elogiar rapidamente “um elemento-chave da equipe” que, como era de se esperar, tem feito enorme diferença desde o retorno após um problema no tendão no mês passado. De fato, Alejandro Balde destacou que a simples presença de Raphinha em campo já representa um grande impulso para o Barça.

    “Ter Raphinha conosco é um enorme prazer, especialmente para os jogadores mais jovens, porque ele sempre dá muitos conselhos”, explicou o lateral-esquerdo. “Fico muito feliz por ele também, pois voltou em excelente forma depois da lesão.”

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-DORTMUNDAFP

    PERDEDOR: rivais pelo título do Bayern

    Líder da Bundesliga, o Bayern de Munique finalizou 24 vezes, teve 85% de posse de bola e um xG de 4,5, mas ainda assim precisou de um gol aos 42 minutos do segundo tempo do sempre confiável Harry Kane para arrancar apenas um empate em 2 a 2 em casa contra o lanterna Mainz, no domingo. No entanto, se alguém pensou — ou torceu — para que a perda de pontos dos bávaros em circunstâncias tão inesperadas desse novo fôlego à briga pelo título alemão, se enganou: ninguém conseguiu aproveitar o raro dia ruim da equipe de Vincent Kompany.

    O terceiro colocado Borussia Dortmund ficou no empate por 1 a 1 fora de casa contra o Freiburg, com Lucas Höler anulando o gol de abertura marcado por Ramy Bensebaini ainda no primeiro tempo. O jogo mudou após a expulsão de Jobe Bellingham no início da segunda etapa, por uma falta tática em Philipp Treu, consequência de um passe ruim do goleiro do Dortmund, Gregor Kobel.

    “Se o cartão vermelho não acontece, o jogo teria sido diferente”, admitiu Kobel à DAZN Germany. “Até então, estávamos concedendo pouco, tínhamos o controle da partida e éramos muito dominantes. Foi claramente um mal-entendido. A princípio, senti que o Jobe tinha bastante espaço. No fim das contas, eu precisava dar um passe melhor para evitar que ele cometesse a falta. Assumo essa responsabilidade. Depois disso, ficamos sob muita pressão.”

    Ainda assim, o Dortmund ao menos conseguiu segurar um ponto. Já o segundo colocado RB Leipzig não teve a mesma sorte e foi derrotado por 3 a 1 pelo Union Berlin, na sexta-feira. Com isso, a equipe de Ole Werner agora aparece nove pontos atrás do Bayern — assim como o Dortmund —, o que faz com que um segundo título consecutivo pareça praticamente inevitável para os campeões alemães em 34 ocasiões.

  • Genoa CFC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    VENCEDOR: Inter de Milão

    Christian Chivu se mostrou inicialmente relutante em entrar na discussão sobre a briga pelo título da Serie A, mesmo depois de a Inter ter aproveitado os tropeços de Milan e Napoli para assumir a liderança da tabela com a vitória por 2 a 1 sobre o Genoa, na noite de domingo.

    “Gosto de falar sobre o jogo e sobre o que vi em campo”, disse ele à DAZN Italia, antes de revelar que seu foco já havia se deslocado do campeonato para a Supercopa da Itália, já que os Nerazzurri estão programados para enfrentar o Bologna em Riad, na sexta-feira. Ainda assim, Chivu não resistiu a dar uma alfinetada em quem duvidou das chances da Inter na briga pelo Scudetto após um início de temporada ruim, no qual a equipe perdeu dois de seus três primeiros jogos.

    “Alguns meses atrás, nos colocavam terminando em oitavo ou décimo porque parecíamos ‘acabados’”, afirmou. “Mas estamos trabalhando duro para mostrar o nosso valor.”

    Para ser justo, a Inter ainda tem muito trabalho pela frente, já que perdeu um número preocupante de jogos grandes nesta temporada, com três de suas quatro derrotas no campeonato tendo ocorrido contra Milan, Napoli e Juventus. Ainda assim, Chivu sabe que o principal problema da equipe é a “regularidade” e, se conseguir resolvê-lo, há boas chances de que sua primeira temporada no San Siro termine com sucesso na Serie A.

  • ACF Fiorentina v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: Fiorentina

    Na mesma altura da temporada passada, a Fiorentina estava envolvida na briga pelo título. Agora, porém, afunda na lanterna da Serie A e parece caminhar inevitavelmente para o rebaixamento.

    Como destacamos em nossa análise aprofundada de uma situação extremamente lamentável no Estádio Artemio Franchi, a Fiorentina precisava desesperadamente conquistar sua primeira vitória da temporada no confronto de domingo contra o Hellas Verona, outro time que luta contra a queda. No entanto, a Viola foi derrotada por 2 a 1 em Florença, com o atacante nigeriano Gift Orban marcando o gol da vitória dos visitantes aos 48 minutos do segundo tempo.

    Como consequência, quando Paolo Vanoli e seus jogadores foram agradecer o apoio da torcida após o apito final, foram recebidos com uma enxurrada de vaias e insultos. Afinal, um dos clubes mais tradicionais da Serie A agora está a oito pontos da zona de segurança — e nenhum time jamais escapou do rebaixamento depois de não vencer nenhum de seus primeiros 15 jogos.

    Segundo relatos, os jogadores foram enviados para um período de concentração em local “indefinido”, enquanto não há garantia de que Vanoli, que assumiu o cargo apenas no dia 7 de novembro, ainda estará à frente da equipe quando a Fiorentina enfrentar o Lausanne pela Conference League, na quinta-feira.

  • FBL-FRA-LIGUE1-METZ-PSGAFP

    VENCEDOR: a base do PSG

    O Paris Saint-Germain parece estar pagando o preço por sua participação no Mundial de Clubes, já que a equipe de Luis Enrique tem sido irregular nesta temporada — o que ajuda a explicar por que ocupa a posição incomum de correr atrás na Ligue 1. Ainda que várias estrelas não tenham recuperado a forma dominante da campanha da tríplice coroa, em razão de problemas persistentes de lesão, a extraordinária base do clube vem ajudando a sustentar a busca do PSG por mais troféus em 2025/26.

    No sábado, a sensação de 17 anos Ibrahim Mbaye criou diversas jogadas que resultaram em gols na importante vitória por 3 a 2 sobre o Metz — e uma dessas assistências foi para Quentin Ndjantou.

    “Estou muito orgulhoso”, disse o atacante de 18 anos após marcar seu primeiro gol pelo PSG em sua estreia como titular na Ligue 1. “Quero agradecer aos meus companheiros de equipe, incluindo o Ibrahim Mbaye — ele retribuiu o favor depois que eu preparei o gol dele na vitória por 5 a 0 sobre o Rennes na semana passada! Estou muito feliz hoje: vencemos o jogo, não há nada melhor."

    “Hoje mostramos caráter, apesar das muitas investidas do Metz. Fomos muito bons e muito fortes juntos. É uma vitória do time.”

  • Callum McGregor Celtic 2025-26Getty Images

    PERDEDOR: Celtic

    Houve cenas absolutamente emocionantes ao apito final da decisão da Copa da Liga Escocesa, no Hampden Park, quando o St. Mirren e seus torcedores comemoraram a conquista do troféu apenas pela segunda vez na história, após uma impressionante vitória por 3 a 1 sobre o atual campeão Celtic.

    O volante australiano Keanu Baccus afirmou que o sucesso inesperado foi “comparável a jogar uma Copa do Mundo”; o ponta Conor McMenamin empolgou-se ao dizer que “entraremos para a história”; enquanto o meio-campista Killian Phillips previu que haveria “algumas cabeças doloridas pela manhã”.

    Para o Celtic, porém, foi um domingo de dura realidade, em que todos os problemas vieram à tona. Desde a eliminação na fase de playoffs da Champions League diante do Kairat Almaty, os Bhoys vivem um período conturbado, com a torcida deixando claro que responsabiliza a diretoria pelo fracasso, diante da falta de investimento no elenco de Brendan Rodgers.

    Martin O’Neill havia conseguido aliviar parte do pessimismo em Parkhead durante uma passagem marcante como técnico interino, após a saída de Rodgers e uma sequência de maus resultados. No entanto, todo o bom trabalho do irlandês foi rapidamente desfeito: o novo treinador, Wilfried Nancy, perdeu seus três primeiros jogos no comando — contra Hearts, Roma e agora, de forma ainda mais constrangedora, contra o St. Mirren.

    “Foi apenas uma semana muito difícil”, disse o zagueiro Liam Scales à BBC Scotland. “A mensagem do treinador é clara: precisamos nos reorganizar e continuar trabalhando. Com o tempo, as coisas vão se acertar. Mas acho que os torcedores merecem um pedido de desculpas pelo desempenho e pelos resultados. Sabemos que isso não é suficiente.”

