Champions League 2025/26 Power Ranking: Bayern tira PSG do topo, e Real Madrid e Barcelona apresentam falhas

É evidente que o atual campeão, o Paris Saint-Germain, não vai deixar essa discussão passar batida — assim como o Bayern de Munique, que quebrou recordes e fez questão de mandar um recado aos rivais do continente ao vencer no Parque dos Príncipes nesta semana.
Lá fora, a Inter manteve os 100% de aproveitamento, o Galatasaray seguiu firme na recuperação após a derrota surpreendente para o Eintracht Frankfurt na estreia, enquanto o Qarabag segue carregando o título de azarões da competição.
Depois de quatro rodadas de bola rolando, quais equipes já começam a mostrar pinta de campeãs? E quem está encarando de perto o risco de uma eliminação precoce e vexatória?
A GOAL ranqueia e avalia, abaixo, os 36 participantes da Champions League 2025/26...
Atualização anterior: 23 de outubro
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢