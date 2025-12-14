O que se sabe sobre a chance de o príncipe da Arábia Saudita comprar o Barcelona por 10 bilhões de euros

Relatórios na Espanha chamaram a atenção do mundo do futebol após o comentarista Francois Gallardo, do programa El Chiringuito, afirmar que o Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, estaria avaliando uma proposta gigantesca para comprar o Barcelona. O valor citado é de 10 bilhões de euros (R$ 63,4 bilhões).

Segundo o relato, a oferta faria parte da estratégia saudita de ampliar sua presença no esporte global por meio do Fundo de Investimento Público (PIF). O montante incluiria a quitação da dívida estimada do Barça, hoje em torno de 2,5 bilhões de euros (R$ 15,9 bilhões), além de capital suficiente para dar controle total do clube ao investidor — ao menos em teoria.