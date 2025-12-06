No mesmo caminho de Cristiano Ronaldo? Xabi Alonso explica por que está mais impressionado que o comum com Kylian Mbappé no Real Madrid

Kylian Mbappé revelou, no passado, que considerava Cristiano Ronaldo como seu ídolo, ao lado de Zinedine Zidane, e que os dois craques o inspiraram a jogar pelo Real Madrid. "Vivo um sonho todos os dias jogando aqui. Zidane era meu ídolo, comecei por causa dele. Este clube tem uma aura, é o melhor do mundo. Desde que Cristiano chegou, eu acompanhava todos os jogos; ele era meu outro ídolo. Conheci Zidane aqui quando tinha 13 anos. Passei uma semana em Valdebebas e só pude falar com Zidane porque não falava outro idioma além do francês. Houve oportunidades de ficar, mas não foi possível por causa da minha família. Eu não podia vir sozinho," disse o francês no início deste ano. Ele completou seu sonho de se transferir para o Santiago Bernabéu no verão de 2024 após deixar o Paris Saint-Germain como agente livre.

Agora, após passar pouco mais de uma temporada na capital espanhola, Mbappé já está perto de quebrar um incrível recorde do clube, que foi estabelecido por Cristiano Ronaldo em 2013. A estrela portuguesa havia marcado 59 gols no Campeonato Espanhol entre janeiro e dezembro de um ano. Em 2025, Mbappé marcou 55 gols e ainda tem quatro partidas restantes para jogar em 2025.