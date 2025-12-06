No mesmo caminho de Cristiano Ronaldo? Xabi Alonso explica por que está mais impressionado que o comum com Kylian Mbappé no Real Madrid
Recorde a ser batido
Kylian Mbappé revelou, no passado, que considerava Cristiano Ronaldo como seu ídolo, ao lado de Zinedine Zidane, e que os dois craques o inspiraram a jogar pelo Real Madrid. "Vivo um sonho todos os dias jogando aqui. Zidane era meu ídolo, comecei por causa dele. Este clube tem uma aura, é o melhor do mundo. Desde que Cristiano chegou, eu acompanhava todos os jogos; ele era meu outro ídolo. Conheci Zidane aqui quando tinha 13 anos. Passei uma semana em Valdebebas e só pude falar com Zidane porque não falava outro idioma além do francês. Houve oportunidades de ficar, mas não foi possível por causa da minha família. Eu não podia vir sozinho," disse o francês no início deste ano. Ele completou seu sonho de se transferir para o Santiago Bernabéu no verão de 2024 após deixar o Paris Saint-Germain como agente livre.
Agora, após passar pouco mais de uma temporada na capital espanhola, Mbappé já está perto de quebrar um incrível recorde do clube, que foi estabelecido por Cristiano Ronaldo em 2013. A estrela portuguesa havia marcado 59 gols no Campeonato Espanhol entre janeiro e dezembro de um ano. Em 2025, Mbappé marcou 55 gols e ainda tem quatro partidas restantes para jogar em 2025.
- Getty Images
"Ele está entre poucos escolhidos"
Antes do confronto contra o Celta Vigo, Xabi Alonso elogiou o capitão da França, dizendo: "Kylian está a caminho de fazer história no Real Madrid, assim como Cristiano fez. Com sua ambição, suas estatísticas... ele está entre um seleto grupo. Trabalhar com ele diariamente é ótimo. Seu desejo de influenciar os outros, sua energia contagiante, é algo que ele compartilha com Cristiano. Lá, vejo semelhanças."
Ele acrescentou: "Cristiano é Cristiano, e Kylian é Kylian. Ambos são excepcionais. Temos muita sorte de ter Kylian, e temos que aproveitar ao máximo."
Problemas na lateral
Nova contratação para a lateral-direita, Trent Alexander-Arnold sofreu uma nova lesão ao ter uma contusão na coxa contra o Athletic Bilbao, no início desta semana, e agora está afastado por duas semanas. O ex-lateral do Liverpool ficou devastado com o novo contratempo: "Muito chateado com essa. O momento disso dói, mas vou trabalhar duro para voltar mais forte e melhor! Vejo vocês em 2026, torcedores do Madrid."
Com Trent e Dani Carvajal ambos lesionados, Alonso pode ter que colocar o meio-campista Federico Valverde como lateral-direito improvisado nas próximas partidas. Reagindo à situação, Alonso disse: "Teremos que avaliar que decisão tomaremos, mas há outras opções. Fede sempre coloca a equipe em primeiro lugar ... Eu me lembro de grandes jogos que ele teve contra o Barça, Juve. Ele é generoso e quer ajudar a equipe. Foi um bom jogo, completo, uma atuação completa. Agora queremos encontrar consistência. Precisamos estar onde precisamos estar em abril ou maio."
- Getty
Madrid busca ultrapassar o Barcelona em La Liga
O Real Madrid agora buscará estabilizar sua forma na liga à medida que entra em uma fase crucial de jogos de inverno, com Mbappé esperado para continuar carregando grande parte da responsabilidade ofensiva. Seus próximos jogos incluem três partidas em casa e Alonso esperará conquistar o máximo de pontos possíveis nesses confrontos. Com seus gols mantendo o Madrid firmemente na disputa pelo título, o clube esperará que o ano histórico de Mbappé se torne o catalisador para uma sequência mais forte rumo a 2026.