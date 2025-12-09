Jurgen Klopp é um dos favoritos para treinar o Real Madrid enquanto Xabi Alonso vê crise e problemas de vestiário seguirem

A derrota do Real Madrid no último domingo (07), para o Celta de Vigo, marcada por duas expulsões e por um clima de revolta nas arquibancadas, acendeu um alerta no alto escalão do clube. Nos últimos cinco jogos do Campeonato Espanhol, o time somou apenas seis dos 15 pontos possíveis. É uma queda brusca para quem, no fim de outubro, havia vencido o Barcelona e aberto cinco pontos de vantagem — diferença que agora se transformou em uma desvantagem de quatro pontos para o arquirrival.

Segundo o jornal El Mundo, dirigentes madridistas convocaram uma reunião de emergência logo após a partida, encontro que teria avançado até a 1h da manhã. A cúpula se dividiu: parte defendia uma demissão imediata, enquanto outra preferia conceder a Xabi Alonso uma última chance de reorganizar a equipe no decisivo duelo de Champions League contra o Manchester City, na quarta-feira (10).

O que parece cada vez mais evidente, porém, é que a paciência acabou no Bernabéu. Membros influentes da diretoria demonstram preocupação com o que consideram um enfraquecimento da relação entre Alonso e jogadores-chave do elenco. Embora ninguém coloque toda a responsabilidade nos ombros do técnico de 44 anos, cresce a insatisfação tanto com o desempenho da equipe quanto com o que uma fonte interna descreveu como uma “identidade confusa” apresentada em campo.