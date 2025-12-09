Jurgen Klopp é um dos favoritos para treinar o Real Madrid enquanto Xabi Alonso vê crise e problemas de vestiário seguirem
Reuniões após derrota no Espanhol
A derrota do Real Madrid no último domingo (07), para o Celta de Vigo, marcada por duas expulsões e por um clima de revolta nas arquibancadas, acendeu um alerta no alto escalão do clube. Nos últimos cinco jogos do Campeonato Espanhol, o time somou apenas seis dos 15 pontos possíveis. É uma queda brusca para quem, no fim de outubro, havia vencido o Barcelona e aberto cinco pontos de vantagem — diferença que agora se transformou em uma desvantagem de quatro pontos para o arquirrival.
Segundo o jornal El Mundo, dirigentes madridistas convocaram uma reunião de emergência logo após a partida, encontro que teria avançado até a 1h da manhã. A cúpula se dividiu: parte defendia uma demissão imediata, enquanto outra preferia conceder a Xabi Alonso uma última chance de reorganizar a equipe no decisivo duelo de Champions League contra o Manchester City, na quarta-feira (10).
O que parece cada vez mais evidente, porém, é que a paciência acabou no Bernabéu. Membros influentes da diretoria demonstram preocupação com o que consideram um enfraquecimento da relação entre Alonso e jogadores-chave do elenco. Embora ninguém coloque toda a responsabilidade nos ombros do técnico de 44 anos, cresce a insatisfação tanto com o desempenho da equipe quanto com o que uma fonte interna descreveu como uma “identidade confusa” apresentada em campo.
- AFP
Nome de Klopp em pauta
Embora Jürgen Klopp tenha reiterado diversas vezes que não pretende voltar à rotina como treinador de futebol, seu nome voltou a circular nos bastidores do Real Madrid. Há quem, dentro do clube, o enxergue como a figura forte capaz de recuperar a autoridade sobre um elenco hoje fragmentado.
Sua decisão de assumir um cargo administrativo na Red Bull, em janeiro, gerou críticas pesadas — especialmente pela contradição entre suas antigas objeções ao modelo de multiclubes no futebol e o fato de agora integrar justamente uma estrutura desse tipo. Amplamente noticiado, o contrato de Klopp inclui uma cláusula que lhe permite se candidatar ao comando da seleção alemã caso a vaga seja aberta. No entanto, não se sabe se existe alguma condição semelhante que o liberaria para assumir um clube, como o próprio Real Madrid.
Apesar da especulação, uma fonte próxima ao treinador disse, ao The Athletic, que Klopp está “feliz” no posto atual. Mesmo assim, poucos acreditam que ele tenha fechado de vez a porta para retornar a um grande cargo no futebol europeu.
Zidane e Arbeloa também estão sendo considerados
Outros nomes também contam com prestígio dentro na cúpula merengue: Álvaro Arbeloa e Zinedine Zidane. Arbeloa, hoje responsável pelo Real Madrid Castilla, time de base do clube, é visto como o típico jovem treinador moldado pela cultura do clube. Zidane, por sua vez, segue desfrutando da admiração profunda de Florentino Pérez, fruto dos três títulos consecutivos de Champions League que conquistou no comando da equipe.
Ainda assim, relatos vindos da França indicam que Zidane continua determinado a assumir a seleção francesa caso o cargo seja aberto. O Madrid já recorreu a ele em situação semelhante em 2019, após as passagens breves de Julen Lopetegui e Santiago Solari. Desta vez, porém, tanto sua disponibilidade quanto — principalmente — sua vontade de retornar ao banco do Bernabéu estão longe de ser garantidas.
- AFP
Jogo decisivo pela Champions League
O confronto continental de quarta-feira (10), contra o City, agora tem um peso imenso para o futuro de Xabi Alonso, que pode determinar se o Real Madrid fará uma mudança de treinador antes da pausa do inverno europeu. Todas as atenções estarão voltadas para o público. A recepção que Alonso e seus jogadores receberem pode falar muito sobre quanto de confiança ainda resta neste projeto. É hora de esperar e observar para a diretoria do Real Madrid.