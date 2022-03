Gritos e tentativa de invasão a vestiário da arbitragem: o chilique do presidente do PSG

Presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi protagonizou momentos tensos após a vitória do Real Madrid sobre o time francês, pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira.

De acordo com a rede Movistar Plus, o presidente do clube francês tentou invadir o vestiário da arbitragem depois do duelo no Santiago Bernabéu. Além disso, o catari teria se aproximado sobre gritos, gestos e golpes enquanto procurava os juízes.

Para completar, segundo a imprensa local, o brasileiro Leonardo, diretor esportivo do clube, também estava com Al Khelaifi na discussão. Ambos os dirigentes foram contidos pela polícia.

De acordo com os relatos, os dirigentes queriam protestar contra atuação da arbitragem em um dos gols marcados pelo Real Madrid. Na ocasião, segundo os mandatários, o primeiro gol de Benzema deveria ser anulado por uma possível falta do atacante em Donnarumma, goleiro do PSG.

Getty Images

A atitude de Al Khelaifi foi relatada pelo árbitro na súmula da partida, dizendo: "Ele se comportou de forma agressiva e tentou entrar no vestiário dos árbitros. Quando o árbitro pediu que eles saíssem, o presidente acertou um pedaço do equipamento do assistente, quebrando-o."

Segundo o jornal Marca, o comportamento de Al-Khelaifi foi registrado por um funcionário do Real Madrid, que provavelmente enviará as imagens para a Uefa estudar uma possível punição.

O funcionário, aliás, também foi ameaçado por Al Khelaifi, enquanto Leonardo obrigava ele a apagar as imagens. "Eu vou te matar", teria dito Al Khelaifi, segundo a rádio Cope.

"A decisão sobre Donnarumma não é justa", disse Leonardo ao Canal+. "A falta existe e é clara. É impossível não consultar o VAR. Mas não estou procurando desculpas. Teremos que ver o que fizemos."

Com a derrota na Espanha, o PSG deu adeus ao tão sonhado título da Liga dos Campeões nesta temporada. O time francês, agora, concentra suas forças no Campeonato Francês, onde é líder com 62 pontos.