Griezmann tem lesão confirmada: por quanto tempo o francês vai desfalcar o Barcelona?

Atacante perderá as últimas duas rodadas do Campeonato Espanhol, enquanto sua presença na Champions League é dúvida

Questionado no , Antoine Griezmann virou um problema para o técnico Quique Setién. Na manhã deste domingo (12), o clube anunciou que o atacante francês está com um problema muscular na perna direita, e o prazo de sua recuperação é indeterminado, apesar da imprensa espanhola especular que o jogador ficará de três a quatro semanas afastado dos gramados.

Faltando duas rodadas no Campeonato Espanhol, o Barcelona segue na segunda posição, com menos um ponto do , que lidera e tem menos um jogo.

A partir do dia 8 de agosto, os catalães disputam o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, adiada devido à pandemia do Coronavírus, frente ao , depois do empate por 1 a 1, na .

❗[LATEST NEWS] Tests this morning have shown that Antoine Griezmann has a quadriceps muscle injury in his right leg. He is not available for selection and the evolution of the injury will condition his availability.https://t.co/G7caKZS9Io pic.twitter.com/7jxrypVRsj — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2020

Griezmann foi substituído na vitória sobre o ainda no intervalo

Griezmann foi substituído no intervalo do jogo contra o Valladolid, quando venceu por a 1 a 0, com gol de Arturo Vidal.

"Ele saiu por sentir algum desconforto. Foi ele quem pediu a mudança. Vamos ver", disse o técnico.

Até o momento, Griezmann participou de 35 jogos e marcou nove gols na Liga nesta temporada. Na Champions, são sete partidas e dois gols.