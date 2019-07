Griezmann no Barcelona: valores, numeração, apresentação, estreia e outras informações

Atacante francês, desejo antigo dos catalães, é confirmado como reforço junto ao Atlético de Madrid para a próxima temporada

O desejo era antigo das duas partes e, agora, finalmente se concretizou: Antoine Griezmann é o mais novo reforço do ! O jogador de 28 anos, que já havia antecipado sua saída do Atlético de Madrid ao final da última temporada, foi confirmado como a principal contratação do clube catalão (por enquanto) para 2019/20, e muitos já se perguntam como ele irá combinar em campo com Lionel Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho e cia...

A negociação, que mexeu com o universo do futebol neste verão europeu, continua dando o que falar - abaixo, confira todas as informações sobre a movimentação entre os gigantes de !

Quanto o Barcelona pagou por Griezmann?

O acordo entre o clube catalão e os colchoneros foi orçado em 120 milhões de euros, cerca de R$ 500 milhões na cotação da data. O valor corresponde à multa rescisória do jogador após o dia 1º de julho, quando baixou das cifras originais de 200 milhões (R$ 841 milhões).

Agora, na Catalunha, o valor da multa do francês disparou para 800 milhões de euros, cerca de R$ 3,3 bilhões!

Qual será o salário de Griezmann?



(Foto: Getty)

As informações precisas sobre os vencimentos de Griezmann no Camp Nou ainda são uma incógnita, mas muito se dizia que o jogador teria se disposto a 'cortar na própria carne', ou seja, aceitar uma redução salarial em comparação aos salários que recebia no .

De acordo com o Mundo Deportivo, o francês aceitou um corte de quase um terço do que receberia no Wanda Metropolitano para se juntar a Messi e companhia: de 23 milhões de euros, em Madrid, ele deve receber algo em torno de 16 milhões (aprox. 70 milhões) em seu novo clube.

Qual o tempo de contrato?

Determinado a se resguardar contra tudo, o Barcelona apostou alto e fechou um contrato válido por cinco anos com Griezmann. Isso significa que o jogador ficaria no clube até junho de 2024, quando terá 33 anos, caso venha a cumprir o vínculo na totalidade.

Quando Griezmann foi apresentado? Quando ele vai estrear?

Oficializado na sexta-feira, dia 12 de julho de 2019, Griezmann chegou a aparecer publicamente na loja do Barcelona no Camp Nou no sábado (13), onde chegou a dizer algumas palavras como jogador blaugraná. A apresentação oficial, porém, ficou para domingo, no Camp Nou, onde ele posou para fotos dentro e fora de campo, já uniformizado, e concedeu sua primeira coletiva de imprensa como atleta do Barça - veja as falas!

Nos próximos dias, o Barcelona viaja ao para a disputa de amistosos contra (23 de julho) e Vissel Kobe (27), nos quais, espera-se, Griezmann já esteja integrado ao elenco que participa da pré-temporada. Como a Supercopa da deve ser transferida para janeiro a partir deste ano, sua estreia oficial deve acontecer na partida inaugural da equipe na temporada de La Liga: o Barça encara o de Bilbao, no País Basco, no dia 16 de agosto.

Que número de camiseta ele vai usar?

Dono da camisa 7 no Atlético de Madrid e na seleção da , Griezmann não fez questão de pedir a mesma numeração que tradicionalmente usa já que ela está sendo usada pelo brasileiro Philippe Coutinho.

Assim, ele irá utilizar a camisa de número 17 em Barcelona, aproveitando que a 'vaga' abriu após a saída do colombiano Jeison Murillo.



(Foto: Getty)

Barça: Griezmann está entre os reforços mais caros?

A chegada de Griezmann ultrapassa os valores que o Barcelona desembolsou para a chegada do francês Dembélé em 2017, após faturar alto com a transferência de Neymar para o na mesma janela. No entanto, a cifra ainda está abaixo do que os catalães pagaram para levar Coutinho em janeiro, com plena temporada 2017/18 em andamento.

Confira abaixo as 10 contratações mais caras do Barcelona

# JOGADOR CLUBE DE ORIGEM ANO VALOR PAGO (€) 1 Philippe Coutinho 2018 125 milhões 2 Antoine Griezmann Atlético de Madrid 2019 120 milhões 3 Ousmane Dembélé 2017 115 milhões 4 Neymar 2013 88,2 milhões 5 Luis Suárez Liverpool 2014 81,7 milhões 6 Frenkie De Jong 2019 75 milhões 7 Zlatan Ibrahimovic Inter 2009 69,5 milhões 8 Malcom 2018 41 milhões 9 David Villa 2010 40 milhões 10 Paulinho Guangzhou Evergrande 2017 40 milhões

Griezmann, Barcelona e Atlético: entenda o imbróglio

A chegada do mês de julho acabou deixando Griezmann mais 'barato' na janela de transferências (veja acima), o que levou o Barcelona a prontamente se movimentar para pagar sua multa rescisória junto ao Atlético de Madrid. Enquanto isso, o jogador se ausentou da reapresentação colchonera para a pré-temporada, irritando o clube madrilenho e deixando seu futuro mais longe do Wanda Metropolitano.

Tão logo houve a confirmação do reforço, o Atlético veio a público se manifestar, dizendo que iria atrás de seus direitos e alegando que deveria receber mais 80 milhões de euros dos catalães, completando os 200 milhões da cláusula anterior do atacante francês. Segundo o clube, Barça e atleta já negociavam muito antes de 1º de julho, o que os catalães negam.

Clique para conferir os últimos capítulos e o que as partes têm dito sobre o imbróglio, que ainda promete ir longe...