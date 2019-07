Atlético contesta valor depositado por Griezmann e acusa Barcelona

Cúpula do Atlético de Madrid alega que Griezmann acertou transferência antes da data em que sua multa rescisória reduziria para 120 milhões de euros

Antoine Griezmann foi anunciado como reforço do Barcelona na manhã desta sexta-feira (12). Os catalães pagaram 120 milhões de euros (R$ 505,4 milhões), valor da multa rescisória do atacante desde 1º de julho de 2019. A diretoria do Atlético, porém, se queixa do montante depositado e pede o preço fixado até 30 de junho passado - 200 milhões de euros (R$ 842,3 milhões).

A alegação do clube de Madri é que houve acordo entre Barça e Antoine Griezmann antes da redução da multa, tendo em vista que o atleta informou que deixaria o Wanda Metropolitano em 14 de maio passado.

Para desembolsar um valor inferior, o optou por esperar uma mudança estabelecida no contrato do atleta com o . Até 30 de junho de 2019, a rescisão do atleta estava avaliada em 200 milhões de euros. Desde então, o montante exigido passou a ser 120 milhões de euros, uma economia de 80 milhões de euros (R$ 336,9 milhões).

Comunicado oficial sobre la rescisión unilateral del contrato que vincula a Antoine Griezmann con nuestro club https://t.co/FvqvTMH55j — Atlético de Madrid (@Atleti) 12 de julho de 2019

Por meio de nota oficial, o Atleti contesta a ação do clube que levou o jogador: "O Atlético de Madrid considera que a quantia depositada é insuficiente para fazer frente a sua cláusula de rescisão, uma vez que é óbvio que o compromisso do jogador e do Fútbol Club Barcelona foi fechado antes de a cláusula de rescisão se reduzir de 200 a 120 milhões de euros", escreveu.

"Também foi anterior à data que se produziu a modificação da cláusula a comunicação que o jogador realizou, em 14 de maio, anunciando sua saída do clube. O Atlético de Madrid crê que a extinção do contrato se produziu antes da finalização da temporada passada por feitos, atos e manifestações realizadas pelo jogador e, por isso, iniciou os procedimentos que consideraram oportunos para a defesa de seus direitos e interesses legítimos", acrescentou.

Um advogado de Griezmann foi à sede da para rescindir unilateralmente o contrato que o vinculava ao Atlético de Madrid, depositando em nome do Barcelona a quantia de 120 milhões de euros.