Com poucos jogos pelo Barcelona, Murillo é apresentado pela Sampdoria

Zagueiro ficou emprestado aos catalães por metade da última temporada, e Valencia já o repassa ao futebol italiano

A anunciou neste sábado (13) a contratação por empréstimo do zagueiro Jeison Murillo junto ao , da . O jogador de 27 anos, que havia sido cedido ao na segunda metade da temporada passada, voltará em 2019/2020 ao Campeonato Italiano, onde já havia defendido a por dois anos.

EXPERIMENTE O DAZN POR UM MÊS GRÁTIS E ACOMPANHE O MELHOR DO FUTEBOL MUNDIAL, AO VIVO OU QUANDO QUISER

Enfrentando problemas com lesões de Samuel Umtiti e Thomas Vermaelen, o Barça apostou no colombiano para suprir as deficiências de seu elenco mas acabou optando por não exercer a opção de compra do jogador, orçada em 25 milhões de euros (R$ 102 mi em valores atuais): foram apenas quatro partidas disputadas pela equipe de Ernesto Valverde nos últimos seis meses.

Nona colocada na última edição da , muito graças aos feitos do veterano Fabio Quagliarella, a Samp tratou de investir mais para ir além neste ano, trazendo o goleiro Emil Audero ( ) e o volante Jakub Jankto ( ) como reforços principais, além do defensor colombiano.

Um 'favor' para Neymar?

Mais artigos abaixo

Sem garantir a permanência de Murillo, o Barcelona pode ter feito um 'agrado' a Neymar, possível reforço para esta janela de transferências após a chegada do francês Griezmann, anunciada nos últimos dias.

Isso porque o colombiano acabou se juntando a uma lista de desafetos do craque brasileiro na época em que ainda estava no Camp Nou: em 2015, na , os dois se estranharam no duelo entre e , pela fase de grupos, no que acabou acarretando na expulsão do camisa 10. Mais tarde, por um incidente na saída de campo, o brasuca ainda acabou ainda suspenso da competição pelo comitê disciplinar da Conmebol.