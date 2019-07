Griezmann é apresentado e recebe a camisa 17 do Barcelona

Philippe Coutinho segue como dono da 7 na equipe catalã

Antoine Griezmann foi apresentado neste domingo como jogador do , e o evento contou com uma revelação: o francês recebeu das mãos do presidente Josep Maria Bartomeu a camisa com o número 17.

O atacante costuma trajar a 7, que lhe acompanhou em , e seleção da , mas Philippe Coutinho é o dono do número na equipe catalão. O brasileiro é especulado para deixar o Camp Nou em uma troca por Neymar.

A 17 era usada pelo zagueiro Jeison Murillo, que foi emprestado à .