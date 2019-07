Griezmann vai ao Camp Nou e veste a camisa do Barcelona

O ato mostrou confiança por parte do atleta e do clube que ignoraram os problemas recentes com o Atlético de Madrid

No dia seguinte ao ser anunciado como novo reforço do , Griezmann já participou de um evento como jogador da agremiação. Ele esteve na loja oficial do Barça, no Camp Nou.

O atacante vestiu a camisa do Barcelona, colocou também uma pólo com escudo, deu toques na bola e tirou fotos. Tudo isso muito próximo a um grande escudo do Barça.

Tanto Barcelona quanto Griezmann ignoraram completamente o imbróglio com o tentando travar a negociação. Isso porque na loja oficial já tinha nas prateleiras camisas com o nome do francês.

O problema entre Atlético e Barça veio à tona nessa sexta-feira. Os advogados do atleta foram até a Liga Espanhola e depositaram R$ 505 milhões, valor referente à multa rescisória, deixando o atleta livre. No entanto, o clube de Madrid informaram que o valor deveria ser maior.