Grêmio x Vasco sub-20: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam neste sábado (4), às 15h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro sub-20; veja como acompanhar ao vivo na TV

Duelo de gigantes pelo Brasileirão sub-20: o Grêmio, na sexta colocação, recebe o Vasco, na oitava posição, neste sábado (4), às 15h (de Brasília), pela 14ª rodada da competição, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS). A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, por streaming. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Vasco DATA Sábado, 4 de setembro de 2021 LOCAL CT Hélio Dourado - Eldorado do Sul, RS HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Mateus Olivério Rocha e Fagner Bueno Cortes (RS)

Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian (RS)

ONDE VAI PASSAR?



O Grêmio recebe o Vasco pelo sub-20 / Foto: Vitor Brugger/Vasco

A Eleven Sports, por streaming, irá exibir o jogo deste sábado (4), às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na 14ª rodada, já começamos a ter um panorama do que poderá acontecer nas quartas de final do Brasileirão sub-20. E com ambos brigando por uma vaga(o Grêmio é 6º e o Vasco é 8º), o duelo deste sábado fica ainda mais importante.

Nomes como MT e Juninho, já acostumados aos profissionais no Cruz-Maltino, devem jogar, enquanto o Grêmio conta com o talento de Rubens e Léo Fenga.

Provável escalação do Grêmio: Thiago; Lucas Kawan, Léo Oliveira, Matheus e Cuiabano; Ronald, Hiago e Gabriel Silva; Robert, Léo Fenga e Rubens.

Provável escalação do Vasco: Fintelman; Saulo, Menezes, Zé Vitor e Julião; Rodrigo, Juninho, Marlon Gomes e MT; Vinícius e Tavares.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 3 x 3 Grêmio Brasileirão sub-20 21 de agosto de 2021 Grêmio 2 x 2 São Paulo Brasileirão sub-20 29 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Grêmio Brasileirão sub-20 13 de setembro de 2021 15h (de Brasília) Athletico x Grêmio Brasileirão sub-20 26 de setembro de 2021 a confirmar

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 4 x 1 Vasco Brasileirão sub-20 21 de agosto de 2021 Vasco 4 x 0 Cruzeiro Brasileirão sub-20 28 de agosto de 2021

Próximas partidas