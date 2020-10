Grêmio x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), pela 14ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a recuperação no Campeonato Brasileiro, o recebe o na noite desta quarta-feira (7), às 19h15 (de Brasília), na Arena, pela 14ª rodada do torneio nacional. A partida será transmitida ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Coritiba DATA Quarta-feira, 7 de outubro de 2020 LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, RS HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Grêmio

A partida será transmitida ao vivo no Premiere. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é vencer há quatro rodadas no Brasileirão (três empates e uma derrota), o Grêmio entra em campo pensando apenas na vitória para se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Para o duelo contra o Coritiba, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Geromel, Kannemann e Jean Pyerre, com coronavírus, além de Bruno Cortez, suspenso após ter sido expulso no empate com o Internacional na última rodada. Diogo Barbosa pode ser o seu substituto.

AMANHÃ É #DiaDeGrêmio no #Brasileirão2020!



Pela décima quarta rodada, enfrentaremos o Coritiba, na Arena, a partir das 19h15.



Acompanhe todos os lances do jogo pela @GremioRadio! Sintonize na 90.3FM, a transmissão de gremista para gremista!



💪🏽⚽🇪🇪 #GRExCFC #VamosTricolor pic.twitter.com/sb1ktWwYnZ — Grêmio FBPA (@Gremio) October 6, 2020

Já o , time que abre a zona de rebaixamento, com 12 pontos, vem de empate com o .

O técnico Jorginho poderá escalar Ricardo Oliveira, apto para estrear, enquanto Natanael retorna após cumprir suspensão.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz, Diogo Barbosa; Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique; Robinho, Pepê e Diego Souza.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Hugo Moura, Ramón Martínez e Gabriel; Guilherme Biro e Robson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 29 de setembro de 2020 Grêmio 1 x 1 Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 16h (de Brasília) Grêmio x Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 29 de setembro de 2020 Coritiba 1 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020

Próximas partidas