Grêmio terá 'revolução' em 2022: corte de despesas, novo departamento de futebol e nova comissão técnica

Virtualmente rebaixado para a Série B de 2022, o Grêmio já começa a projetar a próxima temporada. A primeira providência será definir um novo departamento de futebol, com a escolha de um novo vice, já que o atual Dênis Abrahão, ao assumir, deixou claro que ficaria somente até o final do ano.



A primeira missão do futuro vice de futebol vai ser a de definir um novo executivo para o lugar de Diego Cerri, que também não deverá permanecer para o próximo ano.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O novo departamento de futebol também terá que contratar uma nova comissão técnica, já que Vagner Mancini também não irá ficar no clube.



Mesmo tendo contrato até o final de 2022, já é consenso na Arena que o atual treinador não conseguiu dar a resposta esperada. Até o momento foram 13 jogos, com cinco vitórias, seis derrotas e dois empates.



Em nenhum momento o Grêmio conseguiu sair da zona do rebaixamento e, agora, precisa vencer o Atlético-MG na última rodada, além de depender de uma série de resultados paralelos para escapar da segunda divisão.



Drama Familiar



O treinador gremista não retornou para Porto Alegre após o empate em 1 a 1 com o Corinthians. Da capital paulista, Vagner Mancini rumou para Ribeirão Preto, para dar apoio aos seus familiares. A mãe do treinador havia sido internada em um hospital na última sexta-feira e acabou falecendo nesta segunda. Vagner Mancini só retornara para Porto Alegre na terça-feira, para o treino da tarde.



Queda nas receitas e corte de despesas



A ausência de competições como Libertadores da América e Copa Sul-Americana, no próximo ano, também foi fundamental para que o presidente determinasse um corte de 20% nas despesas em todas as áreas do clube. Será necessário também uma redução no quadro de funcionários, com demissões que deverão ocorrer no início do próximo ano.



Mais artigos abaixo

Um rebaixamento para a segunda divisão também vai gerar queda nas receitas de televisionamento em quase 60 milhões de reais. Hoje a cota da televisão é uma das principais fontes de renda dos clubes no Brasil.



Mesmo tendo fechado os últimos anos com superávit, o presidente Romildo Bolzan Júnior também definiu que a folha de pagamento do departamento de futebol, que hoje gira em torno de 15 milhões de reais, terá que ser reduzida em no mínimo 50%.

Nomes como o do lateral Rafinha e do centroavante Diego Souza não terão os seus contratos renovados. Outros jogadores, com contratos em vigor, ou serão negociados ou terão o vínculo rescindido.