Grêmio suspende Diego Churín por 15 dias após indisciplina pós eliminação

A eliminação precoce na Copa do Brasil para o Mirassol segue tendo desdobramentos pelos lados do Grêmio. Na tarde desta quinta-feira (3), a direção tricolor divulgou que o centroavante Diego Churin está suspenso das atividades do clube por 15 dias após cometer ato de indisciplina.

O motivo da ação por parte do Grêmio foi o atacante ter saído do seu quarto, no hotel onde a estava a concentrado a delegação, para se encontrar com uma mulher que estava hospedada no mesmo hotel.

Após o encontro, a garota acabou postando um vídeo relatando detalhes íntimos do encontro entre ela e o jogador argentino do Grêmio. O nome do atleta não foi revelado, mas a garota disse ser um jogador estrangeiro.

Ela também filmou o jogador gremista saindo do quarto, mas não foi possível identificar de quem se tratava, apenas que era um atleta alto e branco. Apenas Churín e o colombiano Campaz eram os estrangeiros relacionados para a partida no interior paulista.

Segundo a mulher, o encontro teria sido acertado durante a semana, depois que o jogador entrou em contato com ela via redes sociais.

De volta a Porto Alegre, os dirigentes do Grêmio tomaram conhecimento do fato e conversaram com o atacante para ouvir o que ele tinha para dizer. Após escutar a versão de Diego Churín, o clube achou por bem punir o atacante com uma suspensão de 15 dias, além do desconto proporcional no seu próximo salário.

Por ora, o Grêmio descarta a possibilidade de rescindir o contrato do jogador argentino.

O que Churín disse sobre o fato?

Por meio de sua assessoria de imprensa, o atacante se desculpa pelo ocorrido e diz que irá agir contra exposição, ele acata com responsabilidade a suspensão e se compromete a cumpri-la integralmente. Informa também que irá tratar do assunto na esfera judicial, para apuração de possíveis ilegalidades e responsabilização de terceiros no que tange à veiculação não autorizada de sua imagem.