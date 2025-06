Grêmio rescinde com Tardelli e torcida do Atlético-MG já se questiona: vale a pena?

Ídolo do clube mineiro, atacante está no livre no mercado, para felicidade dos torcedores do Imortal; veja reações

Diego Tardelli chegou ao Grêmio repleto de expectativas de o jogador que fosse a solução para o problema do ataque do Imortal. Com salário milionário e desempenho fraco dentro de campo, menos de um ano depois o centroavante assina oficialmente a rescisão de contrato com o Tricolor e deixa o clube sem deixar saudades.

Em apenas um ano, o Grêmio pagou cerca de 14 milhões de reais em salários para Diego Tardelli. Neste caso, ironicamente, foi a torcida que ficou assustada com os valores pagos pelo clube. Além do alto valor dos vencimentos, a equipe gaúcha ainda teve que chegar a um acordo financeiro para rescindir com o atacante.

Confira algumas reações de torcedores do Imortal:

E a torcida do Grêmio não foi a única que reagiu em peso à rescisão: torcedores do Galo também começaram a comentar o assunto nas redes sociais, com muitos pedindo o jogador, fundamental na conquista da Libertadores em 2013, e outros criticando a possibilidade de uma contratação.

Para causar ainda mais boataria, no tweet do Grêmio anunciando a rescisão de Tardelli, um dos patrocinadores do Galo comentou a postagem com um emoji, dando mais credência para aqueles que pedem o atacante no clube mineiro. Veja algumas reações de torcedores do Atlético-MG:

E você, aceitaria Diego Tardelli no seu time?