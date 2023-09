Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (21), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras visita o Grêmio na noite desta quinta-feira (21), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois do empate com o Corinthians por 4 a 4 no meio da semana, o Grêmio volta a campo em busca dos três pontos para seguir na briga pelo G-4 do Brasileirão. Com 40 pontos, o Tricolor registra um aproveitamento de 57% no torneio nacional.

Do outro lado, o Palmeiras, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, segue buscando reduzir a diferença de sete pontos para o líder Botafogo. Apesar do confronto contra o Boca Juniors na próxima quinta-feira (28), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o técnico Abel Ferreira não deve poupar os seus principais jogadores.

Mais artigos abaixo

Em 96 jogos disputados entre as equipes, o Palmeira soma 43 vitórias, contra 20 do Grêmio, além de 33 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Verdão goleou por 4 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel (Bruno Alves), Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan (Galdino), Cristaldo e João Pedro Galvão; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Grêmio

Kannemann cumprirá suspensão, enquanto Carballo está lesionado.

Palmeiras

López, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Atuesta, em transição física, e Dudu, machucado, são desfalques certos.

Quando é?