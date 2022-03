Grêmio mantém esperança de repatriar atacante Tetê

O Grêmio mantém a esperança de contar com o futebol do atacante Tetê, 22 anos, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Devido a guerra entre Rússia e Ucrânia, os jogadores que atuam em times ucranianos tiveram seus contratos suspensos e foram liberados para acertarem com clubes brasileiros, sem a necessidade de ressarcimento.

Mas a vinda de Tetê para o tricolor passa por uma negociação entre Shakhtar e um clube europeu que está adquirindo em definitivo o vínculo do atacante. O nome do clube vem sendo mantido em sigilo, o Benfica, de Portugal teria demonstrado interesse, mas a negociação não evoluiu.

O destino agora parece ser o futebol italiano, clubes da Itália procuraram Pablo Bueno, empresário de Tetê para iniciar uma negociação. Mas o atacante só poderia atuar a partir da janela do meio do ano. Até lá, Tetê ficaria atuando pelo Grêmio, com contrato até o final do mês de julho.

“O Pablo mostrou interesse em colocar o Tetê no Grêmio até a abertura da janela europeia do meio do ano. Ele está definindo a transferência do Tetê para um time da Itália e como a janela só vai abrir em agosto o Tetê ficaria atuando pelo Grêmio até se apresentar no seu novo time, mas hoje não tem nada definido”, destacou Dênis Abrahão, vice de futebol do Grêmio, em contato com a reportagem da GOAL.

Tetê é formado nas categorias de base do tricolor gaúcho e foi vendido para o Shakhtar com apenas 19 anos, por 10 milhões de euros. O Grêmio ainda ficou com 15% do valor em uma futura venda do Shakhtar para outro clube.