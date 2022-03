Grêmio negocia contratação de Tetê, do Shakhtar

A direção do Grêmio abriu negociação para repatriar o atacante Tetê, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O atacante, assim como os demais jogadores que pertencem a clubes ucranianos, foi liberado para poder atuar por outro clube devido a guerra que acontece entre o país e a Rússia.

Na tarde desta segunda-feira (7), o empresário Pablo Bueno, representante de Tetê, esteve no CT Luiz Carvalho, conversando com o executivo de futebol gremista, Diego Cerri, para iniciar as tratativas da contratação do jogador de 22 anos para o Grêmio.

Formado nas categorias de base do próprio Grêmio, Tetê foi vendido para o Shakhtar em 2019, após completar 18 anos. Jogador de força e habilidade, Tetê era frequentador assíduo nas convocações para as seleções de base do Brasil.

A ideia é definir a negociação até a próxima semana. O atacante permanece na Europa, mas já conseguiu deixar a Ucrânia assim como muitos atletas brasileiros que atuavam lá. A última informação é de que Tetê está na Polônia, aguardando a definição do seu futuro.

Passagem de Tetê no Shakhtar

Contratado pelo Shakhtar em fevereiro de 2019, Tetê atuou em 108 jogos pela equipe ucraniana, marcando 31 gols e contribuindo com dez assistências.

O momento de maior destaque do jogador foi na vitória do Shakhtar sobre o Real Madrid por 3 a 2, pela primeira rodada da Liga dos Campeões 20-21. Tetê marcou um gol e deu uma assistência, garantindo a vitória da equipe ucraniana.

Tetê conquistou dois Campeonatos ucraniano e uma Taça da Ucrânia pelo Shakhtar.