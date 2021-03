Grêmio libera Thaciano e Lucas Araújo para o Bahia

Clube segue firme nas mudanças do elenco e libera dupla para o time baiano até o fim desta temporada

Com a ideia de reformular seu elenco, o Grêmio está repassando o meia Thaciano e o volante Lucas Araújo para o Bahia, ambos por empréstimo. Os dois atletas serão cedidos até o fim da temporada 2021.

Thaciano chegou ao Grêmio no fim de 2017 e funcionava como uma espécie de coringa do técnico Renato Portaluppi, chegando a atuar também como volante e atacante. Na atual temporada, participou de cinco jogos do Tricolor e anotou um gol.

Desde o ano passado, Thaciano não vinha tendo boas atuações e ficou visado pelos torcedores, mas mesmo assim era quase sempre a primeira alternativa de Renato para entrar durante as partidas ou começar jogando na ausência de algum titular de sua posição. Ao todo, fez 111 partidas com a camisa gremista.

Inclusive, no segundo jogo da decisão da Copa do Brasil 2020, contra o Palmeiras, Thaciano começou como titular, desbancando Jean Pyerre, que foi para o banco de reservas.

Já o volante Lucas Araújo chegou a atuar em algumas partidas deste ano pelo Campeonato Gaúcho, em que marcou um gol contra o Esportivo, na vitória gremista por 2 a 0. No entanto, ele acabou perdendo espaço no elenco gremista com as efetivações dos volantes Victor Bobsin e Fernando Henrique, que passaram a integrar o grupo principal.

Os dois jogadores não integravam a lista de dispensáveis do Grêmio para a temporada 2021. A "barca gremista" conta com sete jogadores, incluindo os goleiros Paulo Victor e Vanderlei, que perderam espaço com a ascensão de Brenno na titularidade do gol.

Após anunciar a chegada de Rafinha, o Grêmio ainda espera fechar as contratações de Rafael Santos Borré, embora a negociação esteja travada, e sonha com o retorno de Douglas Costas, de saída do Bayern e da Juventus.