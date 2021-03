Rafinha nega mágoa com o Fla e elogia Renato Gaúcho: "chama título"

Lateral ressaltou o carinho que tem pela torcida rubro-negra e garantiu dedicação total ao Grêmio

Novo reforço do Grêmio, Rafinha passou mais de 40 dias negociando um possível retorno ao Flamengo. A negociação frustrada deixou torcedores e o próprio lateral chateados. O jogador, no entanto, garante que não carrega mágoa do clube que brecou sua volta alegando questões financeiras.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Acho que já falei tudo que eu tinha para falar. Meu sentimento é de gratidão aos torcedores (do Flamengo) e ao clube. Carrego o Flamengo e o torcedor do Flamengo no meu coração. A partir de agora sou jogador do Grêmio e vou me de dedicar 100% aqui. Do fundo do meu coração, sabe a mágoa que eu tenho do Flamengo? Zero", disse o jogador em participação no programa Arena SBT

O lateral ressaltou que quis apenas deixar claro os verdadeiros motivos por não ter sacramentado o retorno ao Flamengo. Segundo ele, o problema foi político e não financeiro. Para Rafinha, uma ala da diretoria não concordava com a sua volta ao clube, diferente do que pensava o departamento de futebol.

"A única coisa que eu quis foi deixar claro o que realmente era. Mágoa zero. Só deixei claro o que realmente aconteceu. Mágoa zero".

Mais artigos abaixo

Por fim, Rafinha rasgou elogios a Renato Gaúcho, um dos grandes responsáveis por sua chegada ao Grêmio.

"O Renato é um cara que eu sempre fui fã do trabalho, é um treinador que sempre está chegando, e isso me motivou também a vir para cá, ter uma pessoa vitoriosa. Sempre é bom estar com gente que chama título. Vou ter o prazer de trabalhar com ele também".