Exclusivo: Novo titular do Grêmio, Brenno tem renovação encaminhada e sonha com Olimpíadas

Em conversa com a Goal, goleiro de 21 anos falou sobre sequência no time principal, seleção olímpica e estreia no profissional contra o Internacional

Brenno tem sido um dos bons destaques do Grêmio no início da temporada de 2021. Após a indefinição de Renato Portaluppi sobre a titularidade no gol, o goleiro de 21 anos venceu a concorrência de Vanderlei e Paulo Victor, agarrou a oportunidade e se consolidou na posição.

Em entrevista exclusiva para a Goal, Brenno comentou as boas atuações, a sequência como titular do Tricolor, a situação contratual e o sonho de jogar a Olimpíada de Tóquio. O conteúdo completo você confere no vídeo acima.

"Tem sido muito bom. Todo jogador quer uma sequência de jogos assim e eu que estou tendo a minha primeira da carreira como profissional. A gente tem conseguido os resultados, tem sido uma sequência legal e agora é continuar trabalhando para continuar conseguindo as vitórias no campeonato".

Foto: Lucas Uebel | Grêmio FBPA

O contrato de Brenno é válido até o fim de dezembro deste ano e depois das boas exibições, o Tricolor Gaúcho já pensa em renovar o vínculo do jogador. A renovação, inclusive, deve ser formalizada em breve.

"Já [está encaminhada]. Meus empresários já se reuniram com o Grêmio essa semana, vão se reunir na terça-feira (30) de novo, mas está dando tudo certo", confidenciou.

Parte dos jogadores mais utilizados na temporada de 2020 ganharam férias durante as primeiras rodadas do Gaúchão, assim como o próprio treinador Renato Portaluppi. Mesmo com o descanso de alguns dos principais atletas, a escalação como titular foi uma surpresa para o arqueiro.

"Quanto a eu jogar, não sabia, não. Mas quando começou com a equipe sub-23, o professor Renato falou que daria as oportunidades e daí eu 'fui embora'".

Foto: Lucas Uebel | Grêmio FBPA

Apesar de ser uma novidade nas escalações do Grêmio, a estreia de Brenno na equipe profissional aconteceu ainda em 2019. A chance apareceu inesperadamente em um Gre-Nal no Gaúchão daquele ano após um surto de virose na equipe.

"Foi um dia incrível. Eu tinha 19 anos e na verdade não foi só o Júlio [que passou mal]. O Paulo Victor também e mais alguns do time pegaram uma virose e ficaram bem mal. Aí sobrou essa oportunidade para mim e foi um dia inesquecível, foi muito bom. Estrear num Gre-Nal, sem tomar gol e ainda ganhar, não tem coisa melhor".

Embora ainda não tenha atuado com André Jardine na seleção olímpica, as boas atuações no Gaúchão credenciam o goleiro a sonhar com a convocação para disputar o ouro em Tóquio.

"É um sonho jogar uma Olimpíada ou pelo menos estar no grupo, mas eu sigo trabalhando, fazendo minha parte aqui e vamos ver. Se der para ser convocado ou não, temos que estar preparados".

Em 2019, Brenno foi convidado a treinar com a seleção brasileira em Porto Alegre para substituir Cássio, que estava com um desconforto muscular, e guarda com carinho as memórias daquele dia.

"Todo mundo sonha em chegar na seleção brasileira. Eu ainda não cheguei, lógico, mas só de ter treinado com o grupo que foi campeão da Copa América foi bom demais. Foi uma experiência muito legal treinar com Alisson, Ederson, os melhores goleiros do mundo atualmente. Foi incrível, uma experiência muito legal mesmo".