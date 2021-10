Mancini acerta com Grêmio e já fala como novo técnico: "vejo potencial no elenco"

Tricolor gaúcho fecha acordo com o treinador, que deixa o América-MG para tentar livrar o clube gaúcho do rebaixamento à Série B

O Grêmio acertou a contratação de Vagner Mancini , técnico que se despede do América-MG ainda nesta quinta-feira (14). O clube gaúcho enviou a proposta ao treinador nesta tarde e ouviu um sinal positivo. As partes selaram as tratativas de forma verbal para que ele chegue a Porto Alegre nesta sexta-feira (15). Ele assinará contrato e se reunirá com o departamento de futebol na ida ao Rio Grande do Sul.

Após a resposta positiva ao clube gaúcho, o técnico disse à Goal que está animado com o novo desafio na carreira: “Mais um desafio na minha vida. Acredito no Grêmio e vejo potencial no elenco (pra fugir do rebaixamento)” .

O acordo entre Grêmio e Vagner Mancini deve ser até dezembro de 2022. O técnico e o seu estafe demonstraram interesse em reviver uma parceria ocorrida em 2008. Na ocasião, ele ficou à frente do time por seis partidas, com dois empates e quatro vitórias. Ele deixou o cargo por divergência com o diretor de futebol à época, Paulo Pelaipe.

Após a demissão de Luiz Felipe Scolari, a diretoria gremista foi atrás de alguns nomes no mercado da bola. Roger Machado foi procurado pelo clube, mas se recusou a voltar na atual situação. O técnico gostaria de iniciar um novo projeto somente a partir de janeiro de 2022.

A cúpula gremista vê em Mancini um nome interessante para salvar o time do rebaixamento em 2021. O Tricolor gaúcho está na vice-lanterna do Brasileirão, com 23 pontos conquistados, cinco a menos que o Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento. O time, no entanto, tem um jogo a menos que os adversários.

Após a demissão de Felipão, sacramentada na última segunda-feira (11), o interino Thiago Gomes é quem comandou a equipe. Ele esteve no banco de reservas na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, nessa quarta-feira (13), na Arena Castelão. A expectativa é que Vagner Mancini já esteja à frente da equipe no jogo contra o Juventude, no domingo (17), às 18h15, na Arena do Grêmio.