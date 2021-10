O nome mais forte para assumir o Tricolor era de Roger Machado, mas o treinador recusou as duas investidas da diretoria do Grêmio

Luiz Felipe Scolari não é mais técnico do Grêmio. Poucas horas depois da derrota para o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro, a diretoria Tricolor anunciou a demissão do treinador , que comandou o time em 21 partidas, com nove vitórias, nove derrotas e três empates.

Em nota publicada, o Grêmio destaca que a decisão foi tomada em "comum acordo". Felipão estava na quarta passagem pelo clube. Ele assumiu o Grêmio com a missão de afastar o time da zona do rebaixamento, mas não conseguiu ao deixar o time na penúltima colocação do campeonato.

A direção gremista espera definir até o início da tarde de hoje o nome do treinador que irá substituir Luiz Felipe Scolari. O nome mais cotado era de Roger Machado, no entanto, o treinador recusou as duas investidas do Grêmio.

Roger Machado era o ficha um, mas o treinador acabou declinando do convite. O mesmo aconteceu com Mano Menezes, que está em Porto Alegre, mas comunicou via o seu staff que não pretende assumir nenhum time no ano de 2021 e que o projeto é voltar a treinar fora do Brasil.

Quem será o novo técnico do Grêmio?

Com as recusas de Roger Machado e Mano Menezes o nome do técnico Lisca começa a ganhar força para assumir o comando técnico do Grêmio.

Em 2020, Lisca comandou o América-MG e conduziu o time para a série A deste ano. O último trabalho de Lisca foi no Vasco da Gama, onde não conseguiu repetir o bom trabalho do ano passado e acabou sendo desligado do clube carioca.

Este ano o nome de Lisca já esteve na pauta dos dirigentes do Grêmio, para substituir Renato Portaluppi, mas acabou perdendo a chance para Thiago Nunes.

“O Lisca é um grande treinador e já demonstrou o desejo de treinar o Grêmio em algum momento. Acho que um dia isto ainda vai acontecer”, destacou na época o vice presidente gremista Cláudio Oderich em contato com a reportagem da Goal.

O time gremista será comandado, agora, por Thiago Gomes, auxiliar permanente da comissão técnica do time, que já foi interino esse ano depois das saídas de Renato Gaúcho e Tiago Nunes, que hoje estão no Flamengo e Ceará, respectivamente - e será novamente com a saída de Felipão.

A expectativa dos dirigentes é de que o novo treinador já esteja contratado e acompanhando a próxima partida do time.

Agora, o Grêmio volta a entrar em campo contra o Fortaleza nesta quarta-feira (13), no Castelão, às 20h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Rafinha, o volante Thiago Santos e o meia atacante Douglas Costa serão desfalques por suspensão pelo terceiro cartão amarelo.