Com Felipão fora, Grêmio vai em busca do quarto treinador só em 2021

Aos 72 anos, Luiz Felipe Scolari tentava tirar o Tricolor da zona de rebaixamento do Brasileirão 2021; esta passagem marca a quarta do técnico no time

A derrota por 1 x 0 para o Santos foi o último jogo do técnico Luiz Felipe Scolari como mandante do elenco do Grêmio. Em reunião realizada no hotel em São Paulo, onde a delegação do Tricolor está concentrada, o presidente Romildo Bolzan Júnior e o Felipão entraram em comum acordo para o encerramento do vínculo do treinador.

“Continuarei sendo gremista como sempre fui e sempre serei”, destacou Luiz Felipe Scolari, após o seu desligamento do Grêmio.

Esta foi a quarta passagem do técnico pelo Tricolor Gaúcho. Neste período, Felipão comandou o clube em 21 partidas, com nove vitórias, nove derrotas e três empates.

Os números são razoáveis, mas não foram suficientes para tirar o Grêmio da zona do rebaixamento. Neste momento, o Tricolor é penúltimo colocado, com 23 pontos ganhos em 23 jogos disputados. O time ingressou na zona do rebaixamento na segunda rodada e não saiu em nenhum momento.

Com a saída do veterano, o clube vai em busca de seu quarto técnico do ano - antes, havia encerrado os vínculos com Renato Gaúcho e Tiago Nunes, hoje em Flamengo e Ceará, respectivamente.

Além do técnico Luiz Felipe Scolari, o Grêmio também acertou o desligamento do preparador físico Anselmo Sbragia e dos auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli.

Para o jogo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira (13), o elenco será comandado por Thiago Gomes, que foi técnico do time de transição do Grêmio e hoje é auxiliar da comissão técnica permanente.