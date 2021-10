Grêmio encaminha vice de futebol e tenta Vagner Mancini de técnico

Dênis Abrahão, conselheiro do clube por mais de 20 anos, será o substituto de Marcos Herrmann

O presidente gremista Romildo Bolzan Júnior agiu rápido e já definiu o novo vice de futebol do Grêmio, substituto de Marcos Herrmann, que pediu demissão do cargo após a derrota para o Fortaleza.

O novo dirigente de futebol do clube será Dênis Abrahão, conselheiro do Tricolor por mais de 20 anos e que já exerceu o cargo em gestões anteriores. O convite para assumir o departamento de futebol foi feito no final da manhã desta quinta-feira (14), e prontamente aceito.

“O presidente Romildo me fez o convite hoje e eu conversei com a minha esposa e minha filha sobre a possibilidade de assumir o futebol do Grêmio. Elas não gostaram muito, mas elas sabem que o momento é de união e que o Grêmio precisa muito”, destacou Denis Abrahão, em contato com a reportagem da Goal.

Abrahão assume o Grêmio com data de saída já estabelecida. Independente do que aconteça, o novo diretor do clube fica apenas até dezembro deste ano no cargo.

Comunicado de desligamento de Marcos Herrmann da vice-presidência de futebol.

“Eu vou conhecer o vestiário por dentro, vou ajudar e mobilizar o grupo. Temos condições de sair desta situação. Mas independentemente do que aconteça, escapando do rebaixamento ou não, eu fico até dezembro deste ano. Isto está definido”, afirmou o novo vice de futebol gremista.

A primeira missão do dirigente será a de contratar o novo treinador. Abrahão tentou conversar novamente com Roger Machado, mas o técnico segue irredutível e mais uma vez declinou do convite.

“O presidente pediu para falar com o Roger e nós conversamos na segunda-feira, mas ele negou o convite. Estamos trabalhando com dois nomes para assumir o Grêmio e estes profissionais sabem que a situação é dramática e o convite é para treinar na primeira ou na segunda divisão. O técnico será para este ano e o não que vem," disse Dênis Abrahão.

Após nova negativa de Roger Machado, o nome mais forte para assumir o tricolor é o de Vagner Mancini, atualmente treinando no América-MG. Mancini esteve em Porto Alegre para o confronto contra o Inter na última quarta-feira e foi questionado após o jogo sobre a possibilidade de trocar o Coelho pelo Grêmio.

“Eu sei da notícia e tenho pessoas que cuidam disso pra mim. Eu estava focado na partida e soube da notícia no vestiário. Não tem como falar agora de algo diferente disto”, declarou Vagner Mancini. Em contato com a reportagem da Goal, o estafe do profissional confirmou que houve, sim, uma consulta por parte do Grêmio ao treinador.

Vagner Mancini já foi jogador e treinador do Grêmio. Como jogador, esteve no elenco Campeão Brasileiro em 1995, com o técnico Luiz Felipe Scolari, e em 1996, na conquista da Copa do Brasil.

Como treinador, Mancini comandou o Tricolor em 2008 e, após seis partidas oficiais, com quatro vitórias e dois empates, terminou demitido após entrar em atrito com o diretor de futebol Paulo Pelaipe.