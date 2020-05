Grêmio e Internacional podem continuar com treinos? Entenda o decreto do governo do RS

Porto Alegre está em zona considerada de risco médio de propagação do novo coronavírus; clubes podem trabalhar com grupos reduzidos

Para tentar controlar a pandemia de coronavírus, o governo do Rio Grande do Sul estabeleceu um sistema de bandeiras, que classifica as cidades de acordo com o avanço do Covid-19 em cada uma delas. Está orientação afeta diretamente os clubes de futebol do estado.

As cidades foram divididas em 20 regiões e cada uma receberá uma cor que representa a situação local quanto ao coronavírus. Amarelo e laranja representam que as regiões necessitam de medidas mais brandas, enquanto que vermelho e preto exigem medidas mais duras.

Alegre recebeu a bandeira laranja. Com isso, os clubes da capital - e das demais cidades com esta classificação - poderão realizar treinos físicos em locais abertos e com apenas 25% dos staff. Desta forma, será adotado um sistema de revezamento nos elencos para que todos possam treinar.

Tanto quanto podem seguir com as atividades, retomadas na última semana. Os clubes realizaram testes em seus elencos e, no Tricolor, Diego Souza e mais dois funcionários testaram positivo para a Covid-19.

Nenhuma região recebeu a cor preta, pior nível desta classificação. Apenas uma região, a de Lajeado, recebeu a cor vermelha. Nenhum clube da primeira divisão do está nessa região.

Mesmo com a publicação feita pelo governo gaúcho, a dupla Gre-Nal decidiu manter o cancelamento de seus treinos para esta segunda-feira. Os clubes aguardavam justamente um posicionamento oficial para organizar suas atividades nesta semana.

Seguindo as orientações responsáveis, os clubes devem manter seus jogadores o mais afastados possível e tomar todas as medidas necessárias de limpeza e segurança.