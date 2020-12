Lei do Ex e Diego Souza no Brasileirão 2020: os gols do atacante sobre suas ex-equipes

Atacante do Grêmio anotou mais um gol contra um ex-time seu e é uma das esperanças do Tricolor gaúcho para uma boa campanha em 2020

Diego Souza é um dos jogadores mais importantes das duas últimas décadas do Brasileirão. O centroavante carioca já passou por vários times brasileiros e nos últimos anos tem despertado a brincadeira sobre a "lei do ex". Na atual edição da Série A, o jogador do já fez gol em três times que já contaram com seus serviços.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A tal da "lei do ex" é uma expressão usada especialmente no para falar sobre jogadores que marcam gols contra ex-times. É uma brincadeira que acabou entrando no debate e e nas rodas de conversas sobre futebol. Diego Souza tem uma posição de destaque nesse gracejo popular, pois o atacante de 35 anos já atuou em dez clubes brasileiros em sua carreira.

Mais times

Revelado pelo , o centroavante passou por , Grêmio, , Atlético Mineiro, , , Sport, e . Portanto, se existe alguém credenciado para encarnar a brincadeira da "lei do ex", essa pessoa é Diego Souza. Na atual edição do Brasileirão, Diego Souza castigou três equipes onde já jogou.

Logo na primeira rodada, o Grêmio venceu o Fluminense por 1 a 0, com o gol marcado por Diego Souza.

Mais artigos abaixo

Em 14 de outubro, pela 16ª rodada, o veterano proporcionou grandes emoções no duelo do Grêmio conta o Botafogo. Foi de Diego o primeiro gol do jogo, mas quando a partida estava 2 a 1 para o Tricolor, Diego Souza recebeu um cartão vermelho direto e deixou o gramado de jogo.

Já neste domingo (6), o camisa 29 do Grêmio marcou duas vezes contra o da Gama. A passagem de Diego pelo Cruz-Maltino é lembrada, dentre outras coisas, pelo gol perdido diante de Cássio, do Corinthians , pela Libertadores da América.

Nos últimos dias, o atacante revelou que já tem um plano para a aposentadoria, que deverá ocorrer pelo Grêmio , ao final do ano de 2021.