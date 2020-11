Corinthians x Grêmio 'não acabou': arbitragem polêmica ofusca ponto improvável

O presidente licenciado do clube paulista, Andrés Sanchez, foi ao Twitter para atacar a arbitragem da partida, após exibição sólida do Timão

Entra jogo, sai jogo, e as polêmicas de arbitragem continuam em evidência no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, é o quem está reclamando. Após empate em 0 a 0 diante do Grêmio, neste domingo (22), o presidente licenciado do clube, Andrés Sanchez, utilizou sua conta no Twitter para reclamar da arbitragem de Caio Max Vieira e avisou que a equipe entrará com um ofício na CBF.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

As reclamações do Corinthians dizem respeito a três lances em específico: no primeiro tempo, o volante Darlan aplicou uma entrada dura em Otero, mas não recebeu o segundo cartão amarelo - já havia sido advertido por matar um contra-ataque do ; poucos minutos depois, Marllon foi expulso direto em um lance que divide opiniões, e na segunda etapa, o próprio Otero levou o segundo amarelo em um lance em que o clube paulista pede uma falta gremista no começo da jogada.

Mais times

ERA PRA SEGUNDO AMARELO E SER EXPULSO!



pic.twitter.com/TpnXjdlBg6 — SCCPOnline.com (@sccp) November 22, 2020

Em represália, Andrés afirmou que Caio Max não apitará mais jogos do Corinthians e chamou o nível da arbitragem brasileira de "horroroso". Na súmula da partida, o juiz também relatou ter sido ofendido por dirigentes da equipe do Parque São Jorge, que teriam o chamado de "covarde".

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Mesmo com dois a menos, o Timão conseguiu um resultado aceitável na Neo Química Arena: segurou o empate contra o empolgado , tendo a chance do jogo em defesa extraordinária de Vanderlei, e levou um ponto "improvável" pra casa.

Jogando desfalcado em boa parte do primeiro tempo - e com dois a menos por mais da metade do segundo -, o clube conseguiu um empate à lá Corinthians: o time jogou com raça, montou uma defesa quase intransponível, sofreu muito pouco e contou com atletas se superando para conquistar o tal ponto.

Mais artigos abaixo

O que é mais incrível?



A) A jogada do Fagner, que toma a bola ainda na lateral direita e chega pra finalizar do outro lado do campo;



B) A defesa impressionante do Vanderlei, uma das mais f... do Brasileirão 2020.#Corinthians pic.twitter.com/CelC45kJWm — Vessoni (@Vessoni) November 23, 2020

Por mais que um empate em casa sempre seja mal visto, acabou se tornando um bom resultado pelas circunstâncias do jogo - as duas expulsões, principalmente - e pelo momento do Grêmio, que vinha de oito vitórias consecutivas, por Copa do e Brasileirão. O Timão também teve um desempenho defensivo muito melhor do que nos últimos jogos, já que havia levado gols em seis das últimas sete partidas.

Enquanto o time tenta se recuperar da batalha deste último domingo e evoluir à partir do que mostrou no duelo, pouco se falou da exibição do Corinthians e muito sobre a arbitragem, ao passo que Andrés continua vociferando e pautando o debate. Ao mesmo tempo, a equipe de Vágner Mancini recolhe os cacos e tenta realizar um final de ano digna de sua grandeza.